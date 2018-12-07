Araçlarda kış bakımının önemi

Kış aylarının gelmesiyle birlikte, araç sürücülerinin yaptırması gereken ‘kışlık bakımların' yapılmadığı takdirde, motorda ciddi sıkıntıların meydana gelebileceği belirtildi.

Türkiye'de 23 milyona yaklaşan kayıtlı araç sayısı, yaz aylarında olduğu kadar kış aylarında da kullanılıyor. Sürücüler, günlük aktif olarak kullandıklarını araçlarının bakımını aksatmamaya özen gösterirken, bazıları ise araç bozulmadan servislerin ve tamircilerin yolunu tutmuyor. Özellikle kış aylarında araçlarda uygulanması gereken bazı püf noktalar, hem araçların ömrünü uzatıyor, hem de zamanla oluşabilecek zararların önüne geçiyor.

Kış aylarında araçlarda yapılması gereken uygulamaların en başında kış lastiklerini taktırmak gelirken, araçların motor sıvısına konulması gereken antifriz de bir o kadar hayati önem taşıyor. Termometrelerin sıfırın altına düşmesi ile antifriz olmadığı için donan motor sıvıları, motor bu şekilde çalıştırıldığı takdirde yaklaşık 10 bin TL'ye kadar masrafa yol açabiliyor. Aracın marka ve modeline göre fiyatları değişen kışlık bakımlar ise, hem motorun ömrünü hem de ilerleyen zamanlarda oluşabilecek yüksek maliyetlerin önüne geçiyor.

Kışın antifrizin önemi

Ordu eski sanayi sitesinde yağ değişim ve periyodik bakım ustası Ersan Akyürek, özellikle antifrizin öneminden bahsetti. Kışlık bakımların motor performansını da arttırdığını ileri süren Akyürek, “Antifriz kış aylarında çok önemli, aracın suyunun donmasını engeller. Soğuk havalarda aracın daha rahat ve kolay çalışmasını sağlar. Yağın kilometresi dolduğu zaman yağ incelir ve motor yağı yanar. Ancak değiştiği takdirde motorun çalışması daha rahat olur. Bunların yanı sıra aracın filtreleri de değiştiği zaman aracın performansı da artar” dedi.

Kışlık bakım yapılmadığı takdirde motorda zarar meydana gelebilir

Kış aylarında araçlara yapılması gereken işlemler hakkında sürücülere uyarılarda da bulunan Akyürek, "Araçlara antifriz koyulmadığı takdirde zaman içerisinde motor içinde paslanmalar meydana gelir. Sudan kaynaklı paslanma olduğu zaman, araca antifriz eklenince kanallarda patlama ve sızıntı meydana gelebiliyor. Kış aylarında antifriz olmadığı için motor suyu donarsa, aracın radyatörüne ve borularına zarar verir. Sürücüler, kışlık bakımdan kaçarken daha büyük külfetle karşılaşabilir. Aracın motorunun blok patlamasına kadar gidebilir” şeklinde konuştu.

Zarar gören aracın masrafı 10 bin TL'ye kadar çıkabilir

Ortalama bir aracın kışlık bakımının 350-400 TL arasında yapıldığını ifade eden Akyürek, "Kışlık bakımların yapılmadığı takdirde araçların masrafı 10 bin TL'ye kadar çıkabiliyor. Bu yüzden araçlarda kışlık bakımların yapılması şart" ifadelerine yer verdi.