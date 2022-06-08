Aralan: “Sağlık Hayat Merkezimiz birçok alanda hizmet veriyor”

Işıl Aralan, “Kurumumuzda fizyoterapist, diyetisyen, psikolog, sosyal çalışmacı tarafından danışmanlık hizmetleri ve sigara bırakma polikliniğinde hekimimiz tarafından poliklinik hizmeti verilmektedir” dedi

Fatsa İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan Sağlıklı Hayat Merkezi ile ilgili bilgiler veren Işıl Aralan, “Fizyoterapi ve fiziksel aktivite birimi, egzersiz (spor) salonu, gebe bilgilendirme sınıfı, verem savaş birimi, KETEM (Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi), sigarayı bırakma polikliniği, diyetisyen/sağlıklı beslenme danışmanlığı ve psikososyal danışmanlık birimleri bulunmaktadır” diye konuştu.

Aralan, “KETEM birimimizde; 30-65 yaş arası kadınlara rahim ağzı kanseri, 40-69 yaş arası kadınlara meme kanseri, 50-70 yaş arası kadın ve erkeklere bağırsak kanseri taraması yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.