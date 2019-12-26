Aralan: “Ülkemizde organ bağışı yeterli değil”

Ordu'nun Fatsa ilçesinde “Organ Bağışla Hayat Kurtar” konulu konferans düzenlendi.

Belediye Kültür Sarayında İlçe Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen konferansın konuşmasını Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinatörü Dr. Mehmet Kazak ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Ülger yaptı.

Programın açılış konuşmasını yapan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Işıl Aralan, organ bağışına dikkat çekerek, herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet etti.

“Ülkemizde organ bağışı yeterli sayıda değil”

Konferansın düzenlenmesindeki amacın organ bağışı konusunda farkındalık oluşturma için düzenlendiğini dile getiren Aralan, “Bilindiği gibi organ bağışı, organ nakline ihtiyaç duyan hastalar için sağlıklı bir yaşam sürdürmenin tek yoludur. Maalesef ülkemiz dünyada bu konuda alt sıralarda yer almaktadır. Yani ülkemizde organ bağışı yeterli sayıda değildir. Ülkemizde yaklaşık 29 bin hasta organ bağışı beklemekte ve her geçen gün onların umutları tükenmektedir ve bu hastalar her geçen gün hayata veda etmektedir. Biz bu gün bu toplantıyı düzenleyerek toplumda organ bağışının önemi ile ilgili farkındalığının artmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz hastalara bir umutta biz olalım diyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılara plaket verildi ve program son buldu.