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Arazi kavgasında amca, yeğenini vurarak öldürdü

Ordu’nun Perşembe ilçesinde arazi meselesi yüzünden çıkan kavgada amca, yeğenini vurarak öldürdü.

Ordu'nun Perşembe ilçesinde arazi meselesi yüzünden çıkan kavgada amca, yeğenini vurarak öldürdü.


Olay, Perşembe ilçesi Çamarası Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mahmut B. (55) ile yeğeni Murat B. (33) arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu amca Mahmut B., yeğenini tüfekle vurarak öldürdü. Olay yerinde hayatını kaybeden Murat B., otopsi yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.


Olayın ardından mahalle muhtarı Kamil Şanlı'yı arayan amca Mahmut B., cinayet işlediğini söyleyerek, jandarma ekiplerine haber verilmesini istedi. Mahmut B. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, konuyla alakalı soruşturma başlatıldı.

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