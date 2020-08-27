Arı sokması sonrası oluşan alerjik reaksiyonlar ölümle sonuçlanabilir

Karadeniz Bölgesi'nde fındık mevsimiyle birlikte arı sokması vakalarında da artış yaşanırken, İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, arı sokmasına bağlı ciddi alerjik reaksiyonların ölüme sebep olabileceğini söyledi.

Karadeniz Bölgesi'nde fındık mevsimiyle birlikte arı sokması vakalarında da artış oldu. Bölgede geçen yıl arı sokmasına bağlı olarak ortaya çıkan alerjik reaksiyonlar sonucu 7 kişi hayatını kaybederken, erken teşhis ve tedavi hayat kurtarabiliyor. Uzmanlar, ciddi alerjik reaksiyonların, özellikle kalp, tansiyon hastalığı bulunan ve yüksek yaşlı kişilerde daha da tehlikeli olacağını belirtiyor.

“Alerjik reaksiyonlar sonucu geçtiğimiz yıl bölgede 6-7 kişi vefat etti”

Medical Park Ordu Hastanesi İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, her türlü alerjik hastalıkların görünme riskinde, bu çağda çok büyük artış olduğunu ancak özellikle Karadeniz'de yaz aylarında en sık etkenin arılar ile temas olduğunu söyledi. Arıcılık kenti Ordu'da fındık mevsiminin de gelmesiyle birlikte temas riskinin fazla olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ali Kutlu, “Özellikle biz toplumun yüzde 2'sinin arıya alerjisi olduğunu biliyoruz. Arıcılık ile uğraşan ailelerde bu rakam yüzde 6'ya kadar varabiliyor. Çok şükür ölüm oranları çok yüksek değil ama klasik bilgilerde söylenen rakamların çok daha üstünde olduğunu düşünüyoruz. Bizim kitaplarımızda arı alerjisine bağlı olarak yılda 10 kişinin öldüğü söylenir ancak sadece bizim bölgemizde benim takip ettiğim 6-7 kişi vefat etti” dedi.

“Arı alerjisinde duyarlaştırma yöntemi”

“Özellikle kalp hastalığı, tansiyon hastalığı olanlarda arı alerjisini mutlaka dikkate almak lazım” diyen Prof. Dr. Ali Kutlu, “Arı alerjisi tedavisinde arıya karşı duyarlaştırma yöntemi çok etkilidir, hem yaban, hem de bal arılarında. Aynı zamanda bu hastaların yanında ciddi reaksiyonlarda kullanmak üzere erken müdahale için mutlaka adrenalin ilaçlarını bulundurmaları lazım. Arı ısırdığı zaman yaygın lokal reaksiyon dediğimiz, ısırılan yerde kabarıklık ve kabarıklık olabilir. Bu reaksiyonlardan çok fazla korkmamak lazım, riski azdır. Ancak ısırdığı zaman sistemik reaksiyon dediğimiz nefes darlığı, boğazda takılma hissi, tansiyon düşüklüğü, şuur kaybı bu tür reaksiyonları mutlaka ciddiye almak lazım. Hele bir de kalp hastalığı ve ileri yaş söz konusu ile çok ciddi bir risk altındadır. Bunların mutlaka alerji ünitelerinde değerlendirilmesi lazım” şeklinde konuştu.

“Ağır reaksiyonların yarım saat içerisinde kendisini gösteriyor”

İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, “Ciddi reaksiyon olduğu zaman en kötü şey panik yapmak ve hastanın hastaneye gitmeye çalışması. İlk yarım içerisinde genellikle ağır reaksiyonlar kendisini gösteriyor. Bu hastaların mutlaka adrenalin denilen ilaçlarını eğer yanında bulunuyorsa kısa sürede kendilerine uygulamaları gerekiyor" ifadelerini kullandı.