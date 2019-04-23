Arı üreticilerinin ‘ayı' kabusu

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, ayı tarafından saldırıya uğradığı iddia edilen arı kovanları telef oldu. Vatandaşlar, yaklaşık 50 yıldır böyle bir durumla karşılaşmadıklarını belirterek, tedirgin olduklarını söylediler.

İlçeye bağlı Saraycık ve Emen Mahallelerinde yaklaşık bir aydır saldırıya uğrayan arı petekleri, vatandaşları tedirgin ediyor. Bölgedeki dağlarda aç kalan ayıların bal bulmak için petekleri telef ettiği düşünülürken, vatandaşlar ise durumdan tedirgin olduklarını belirtiyor. Yaklaşık 50 yıldır bölgeye ayıya rastlamadıklarını iddia eden vatandaşlar, onlarca arı peteğinin telef olduğunu, bundan sonraki süreçte geceleri nöbet tutacaklarını ifade ediyor.

“Bundan sonra ayıyı bekleyeceğiz”

Mahalle sakinlerinden olan ve ruhsatlı 45 petek arısı bulunan Kadir Keleş, yaklaşık 15 petek arısının telef olduğunu iddia etti. Mahallelerinde bulunan bazı komşularının da aynı durumla karşı karşıya kaldıklarını aktaran Keleş, “Onlar söyleyince pek fazla aldırış etmedim. Babam telefon açınca gelip baktım, zarar var. Bir ayı ve iki tane de yavrusu varmış. Mahalleden bazıları da görmüş. En son bizim arılara da geldi. Şu an önlem almadım ama bundan sonra akşamları mecburen bekleyeceğiz. Ayılar aç kaldığı için saldırdığını düşünüyorum. Yaklaşık 40 senedir burada öyle bir durum hiç olmamıştı” diyerek, endişeli olduklarını belirtti.

“Yaklaşık 40-50 senedir böyle bir şey görmedik”

Mustafa Keleş ise sabah baktığında peteklerinden birisini devrilmiş olarak bulduğunu ifade ederek, “İçinde arı da yok, parçalanmış. Birkaç metre de aşağıya fırlatılmış. Herhalde mahalleye ayı gelmeye başladı. Bundan 40-50 sene önce memlekette ayı varmış ama ormanda aç kaldığı için aşağılara indiğini düşünüyoruz. Yakın birkaç mahallede daha arı üreticilerinde zarar var” şeklinde konuştu.

Ayıların bölgede yaşadığı iddiası korkutuyor

Reşat Koç isimli arı üreticisi de büyük ihtimalle ayıların peteklere saldırdığını ifade ederek, kendi mahallesinde bir kişi de daha, farklı mahallelerde ise çok fazla zararın olduğunu söyledi. Ayıların, bölgede bulunan ormanlardan geldiğini tahmin ettiklerini söyleyen Koç, tedirgin olduklarını ve ilerleyen zamanda saldırıların daha da artmasından dolayı korktuklarını belirtti.