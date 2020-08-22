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Aşırı yağışlar heyelanlara yol açtı

Ordu’nun yüksek kesimlerinde etkili olan şiddetli yağış yol kaymalarına ve derelerin taşmasına sebep oldu.

Ordu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan şiddetli yağış yol kaymalarına ve derelerin taşmasına sebep oldu.


Sabah saatlerinde etkili olan yağış Ünye'nin batısında bulunan Cüri ve Akçay Dereleri taştı, İkizce'de pek çok grup yolunun uçmasına sebep olurken Çaybaşı ilçesinde de grup yolları zarar gördü.


İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı, “İlçemize birkaç aydır yağmur yağmıyordu. Kurak geçen havanın ardından yağan şiddetli yağmur mahalle yollarımıza zarar verdi. Çandır, Şenbolluk grup yolu, Beylerce Yoğunoluk merkez yolları, Tuzlusu, Düzmeşe bağlantı yollarımız zarar gördü. Ordu Büyükşehir Belediye ekiplerimizle birlikte çalışmalarımızı yürütüyoruz. Vatandaşlarımızdan ve muhtarlarımızdan aldığımız bilgiler ile hemen olaya müdahale edip kimseyi mağdur etmemek için çaba sarf ediyoruz” dedi.

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