Asırlık camiye restorasyon

Ordu'nun tarihini gün yüzüne çıkaracak çalışmaların destekçisi olacağını kaydeden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Gülyalı ilçesi Kestane Mahallesi'nde bulunan tarihi Merkez Cami'nin aslına uygun olarak restore edilip geleceğe taşıdıklarını belirtti.

Büyükşehir olarak Ordu'nun tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkacaklarını ifade eden Başkan Güler, “1890-1900 yıllarında Gülyalı ilçesi Kestane Mahallesi'nde kesme taştan iki katlı olarak yapımı gerçekleştirilen Merkez Cami'de restorasyon çalışmaları devam ediyor. Aslına uygun olarak onarılacak camimizde çalışmaları önümüzdeki ay tamamlayacağız” dedi.

“Tarihi eserleri yaşatmak önemlidir”

Kentin tarihi ve kültürel miraslarına sahip çıkarak geleceğe taşınması için Büyükşehrin tüm imkânlarını seferber edeceğini söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Tarihi eserleri yaşatmak önemli. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi olarak ilimizde bulunan tarihi ve kültürel miraslara sahip çıkıyoruz. Tarihi mirasları geleceğe taşımak için gayretlerimizi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “İç ve dış kısımları orijinaline uygun olarak onarılacak caminin çatısı ve zemini tamamen söküldü. Kesme taştan olan yapı kumlama işlemi yapılarak temizlendi. Caminin minaresinde yenileme çalışmaları tamamlandı. Çevre düzenlemeleri ile birlikte Merkez Cami şadırvanında yenilenmesiyle restorasyon çalışmalarını önümüzdeki ay tamamlamayı amaçlıyoruz” diye konuştu.