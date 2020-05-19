Asırlık konser

Ordu'nun il oluşunun 100. yılında ilk kez bir belediye orkestrası tarafından Tasavvuf Musikisi Konseri verildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından binlerce kişi canlı olarak izledi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle, toplu olarak bir araya gelemeyen vatandaşları, sosyal medya hesapları üzerinden her hafta farklı bir etkinlikle buluşturuyor. Kültür sanat etkinlikleri, Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından Tasavvuf Musikisi Konseri ile devam etti. Taşbaşı Kültür Merkezi bahçesinde düzenlenen, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Ahmet Coşkun Çağlıyan'ın sunumuyla gerçekleştirilen konser, Şef Alper Yavuz tarafından yönetildi. Tasavvuf musikisinin ruhlara şifa en eşsiz eserlerinin icra edildiği konseri, Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Semazen gösterisinin de yer aldığı konserde, hicaz, segah ve hüzzam makamında sevilen ilahiler seslendirildi.

Ordu tarihinde bir ilk

1940'lı yılların başında Ordu Belediyesi tarafından kurulan bando takımı, ekibin emekli olmasından dolayı dağıldı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in göreve gelmesiyle birlikte, geliştirilerek yepyeni bir kimlik ile “Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası” adı altında tekrardan kuruldu. İlk konserini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda gerçekleştiren Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası, kısa sürede 12. konserine imza attı. Gerçekleştirilen Tasavvuf Musukisi Konseri, Ordu'nun il oluşundan bu yana, bir belediye ekibi tarafından verilen ilk konser oldu.