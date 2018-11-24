Asırlık tarih canlanıyor

Ordu'da Osmanlı döneminde inşa edilen evlerin bulunduğu Taşbaşı Mahallesi'nde 30 tarihi evin restorasyonu başladı.

Osmanlı, Rum ve Ermeni mimarisiyle inşa edilen ve otantik bir özellik taşıyan 30 tescilli tarihi evin 100 yıl önceki tarihi dokusunun ortaya çıkarılarak günümüze ve geleceğe kazandırılması amacıyla hazırlanan projenin Samsun Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından onaylanmasının ardından restorasyon için çalışmalar başladı. Çalışmalarda evlerin dış cephe boyaları ve çatılar orijinal haline uygun restore edilecek. Binaların iyileştirme çalışmaları yapılırken aynı zamanda sokak ve zemin döşemesine yönelik ayrı bir çalışma yapılacak. Buna göre sokakların sahip olduğu eski taş dokuya göre yeniden döşemesi yapılacak. Günümüze kadar ulaşan ve tarihi evlerin ağırlıkta bulunduğu Taşbaşı Mahallesi 6 yıl önce 17 tarihi daha restore edilmişti. 1 yıl sürecek restorasyon çalışmaları sonunda 50'ye yakın tarihi ev günümüze ve geleceğe kazandırılmış olacak.

Ordu Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, otantik mimarinin hakim olduğu Taşbaşı Mahallesi'nin Ordu'nun en eski yerleşim birimlerinden biri olduğuna dikkat çekti. Uğur Toparlak, “Bu mahalle tarihi binaların restorasyonu ve turizme açılması bakımından önemli bir alan özelliği taşıyor. Bu kapsamda 30 tane binanın restorasyon çalışması devam ediyor, her bir binanın ev malikine de 120 bin TL civarında katkı sunuyoruz. Bunun dışında yine sokak sağlıklaştırma çalışmaları yapıyoruz. Gerek Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli, gerekse DOKA destekli çalışmalarımız devam ediyor. Restorasyon tamamlandığında Taşbaşı Mahallesi tarih ve turizm yönünden donanmış ve canlandırılmış bir bölge olacak” dedi.