Askerler 500 ladin fidanı dikti

Ordu’nun Kabadüz ilçesi Turnalık Yaylası’nda İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 500 fidan dikildi.
Ordu'nun Kabadüz ilçesi Turnalık Yaylası'nda İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 500 fidan dikildi.
Jandarma Genel Komutanlığı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı'nca organize edilen etkinlikte Turnalık Yaylası, Çelikkıran Obası'na 500 adet ladin fidanının dikimi yapıldı.
Fidan dikim etkinliğe İlçe Kaymakamı Necdet Uçar, İlçe Jandarma Komutanı Servet Çelenk, Belediye Başkanı Yener Kaya, İlçe Emniyet Amir Vekili Erkan Duru, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Baysal Bayarslan, Derinçay Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Rafet Çapa ve askerler katıldı.
Etkinlik toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.