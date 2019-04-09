Altınordu Belediyesi, yeni dönem Belediye Meclisi 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından ilk toplantısını gerçekleştirdi. Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, "Başarı çıtasını yükselteceğiz" dedi.

Altınordu Belediye Meclisi yeni dönemin ilk meclis toplantısı Altınordu Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Meclis toplantısının açılış konuşmasını yapan Altınordu Belediye Başkanı Aşkın tören, 5 yıllık yeni bir sayfanın başlangıcını yaşadıklarını söyledi.

İktidar ve muhalefeti ile Altınordu'yu geleceğe taşımak için kararlılıkla çalışacaklarını aktaran Başkan Tören, “Bugün önümüzdeki 5 yıllık yeni bir sayfanın başlangıcını gerçekleştiriyoruz. Tüm siyasi partilerin temsilcileri ile bir arada bu şehrin gelişmesi, kalkınması, refahı, mutluluğu, bereketi ve güveni için birlikte akıl teri dökmekten kıvanç duyacağım. 31 Mart'tan sonra seçimin kaybedeni olmayacağını, şehrimiz için bu kutsi çatı altında hep birlikte mücadele edeceğimizi, müzakere edeceğimizi, iktidarı ile muhalefeti ile bu şehrin vicdanı, aklı, hissiyatı ve tercümanı olacağımızı ifade ettik. İnşallah bu duygu ve düşüncelerle bu istikamette bizler şehrimiz için, Altınordu'muzu geleceğe taşımak için kararlılığımızı devam ettireceğiz” dedi.

“Biz artık bir olduk, başarı için birlikte ter dökeceğiz”

Altınordu'nun başarı çıtasını yükseltmek için göreve talip olduklarını ve bu doğrultuda ortak akılla çalışacaklarını belirten Başkan Tören, “Altınordulular bizi burada bir araya getirdi ve bizleri bu göreve layık gördü. Bizlerde bu görevi layıkıyla yerine getirmek, şehrimizin başarı çıtasını yükseltmek ve en önemlisi 5 yıl boyunca kesintisiz bu hizmeti hep birlikte sürdürebilmek için çalışmaya, milletimizin takdiri ile gönüllü olduk. Biz artık bir olduk ve başarı için birlikte ter dökeceğiz. Altınordu'ya ne vaatte bulunduysak bugünden tezi yok bir bir gerçekleştirmek için çok kültürlü ve çok kimlikli bu çatı altında tüm konuları istişare ederek ortak doğruda buluşacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Meclis görev dağılımı yapıldı

Yapılan konuşmaların ardından Altınordu Belediye Meclis Toplantısı'nın gündemine geçildi. Altınordu Belediye Meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda yeni görev dağılımları da belli oldu. Kapalı ve açık oylama usulü ile gerçekleştirilen seçimler sonrası Altınordu Belediye Meclisinde görev dağılımları şu şekilde gerçekleşti:

Meclis Başkan Vekilleri: Meclis 1. Başkan Vekili Ahmet Hülür, Meclis 2. Başkan Vekili Olgun Ocak

Meclis Katipliği: Ömer Faruk Altunel, Gamze Güler

Belediye Encümen Üyeleri: Ahmet Akyurt, İsa Hitaloğlu, Gökhan Şahin

İmar Komisyonu Üyeleri: Olgun Ocak, Serkan Danış, İsa Hitaloğlu, Haluk Saymaz, Hüseyin Bayrak

Plan Bütçe Komisyonu Üyeleri: Gökhan Şahin, Ahmet Akyurt, Betül Serdaroğlu, Ertuğrul Yüksel, Aysun Azaklı

Numarataj-Tarife ve Mali Komisyonu: Eyüp Bülür, Betül Serdaroğlu, Resul Güreşçi

Hukuk Komisyonu: Gamze Güler, Eyüp Bülür, Sedat Gürsoy

Sosyal ve Kültürel İşler Komisyonu: Serkan Danış, Engin Özenç, Yusuf Binici

Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu: Betül Serdaroğlu, Doğa Katırcıoğlu, İlayda Aksoy Çıra,

Gençlik ve Spor Komisyonu: Ömer Faruk Altunel, Rıfat Poyraz, Zafer Akdoğan

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Komisyonu: Doğa Katırcıoğlu, Hatun Öz, Aysun Azaklı

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Komisyonu: Rıfat Poyraz, Ahmet Akyurt, İlayda Aksoy Çıra