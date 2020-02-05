Aşkın Tören: “Şehir ruhuna uygun Altınordu inşa edeceğiz”

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, Altınordu'ya yeni bir şehir çehresi getireceklerini belirterek, “Kazandıracağımız büyük projelerle şehrin, ruhuna, kimliğine, dokusuna, zamana ve mekâna dokunan modern bir şehri hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.

Altınordu Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıda Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, yapılan çalışmalara ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Altınordu Belediye Meclisi olarak 5 yıl içerisinde şehrin ruhuna, kimliğine, dokusuna, zamana ve mekâna dokunan modern projeleri hayata geçireceklerini aktaran Başkan Tören, “Bir batılı sosyolog olan Calvino, ‘Şehirler sorularınıza cevap verdiği kadar şehirdir' der. Bu sebeple şehre soru sormaya cesaret edebilecek ve alacağımız cevaptan emin olabileceğimiz yatırımları ve fikirleri Altınordu Belediye Meclisimizin iradesi ile bu şehre 5 yıl içerisinde kazandıracağımız büyük projelerle şehrin, ruhuna, kimliğine, dokusuna, zamana ve mekâna dokunan modern bir şehri hep birlikte inşa edeceğiz” diye konuştu.

“Doğrudan katılımı ve çoğulculuğu merkeze alan bir anlayışa sahibiz”

Vizyonu dünya kenti Altınordu'yu hayata geçirmek, hemşehrilik bilincini en üst düzeye çıkarmak ve öte yandan azim ve kararlılığın membaı olması hedeflenen Altınordu Kent Konseyi için yapılan çalışmalarda sona gelindiğini aktaran ve konseye katılmak isteyen herkese kapıların açık olduğunu ifade eden Başkan Tören, şöyle konuştu: “Altınordu'ya yakışan hakça paylaşımı sağlayacak, kalkınmayı başarabilen bir şehir olmalıdır, demiştik. İstihdam, tarım, tarıma dayalı endüstri, yeşili koruyan bir mantıkla yatay şehirleşme yani bütüncül bir yaklaşımla yönetimin tekniğini yönetişim tabanlı oluşturacağımızı ifade ettik. Bu nedenle doğrudan katılımı, çoğulculuğu merkeze alan bir anlayışını yeni dönemde inşa edeceğimizi söyledik. Bununda sonucu olarak sosyal medya aracılığı ile yayınladığımız Altınordu Kent Konseyi ile ilgili sürecin sonuna geldik. Şehrin üretimine, gelişmesine, kalkınmasına, refahına, mimari estetik kaygılardan tarım ekonomisine kadar fikri olan, düşüncesi olan, entelektüel ve beşerî sermayesine inandığımız herkesi Altınordu Kent Konseyi'ne bekliyoruz.”

Altınordu'yu yarınlara taşımak adına hep birlikte hareket edeceklerinin altını çizen Başkan Tören, “Gayretlerimiz, memleketin ve Altınordulu hemşehrilerimizin hem yararı hem de yarınları adınadır. Biz bütün iyi niyetimizle, doğru bildiğimizle ama mecliste doğruda buluştuğumuz sürece ve aynı zamanda zarafetle, adaletle inandığımız iddiamızı ve şehrimizi yarınlara taşımak için birlikte hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı.