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Atatürk, saygıyla anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81’inci yıl dönümünde Ordu’da anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81'inci yıl dönümünde Ordu'da anıldı.


Atatürk'ün ebediyete uğurlanışının 81'inci yılında kent merkezinde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının çelenk bırakmasının ardından saat 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalması ile birlikte saygı duruşunda bulunuldu, saygı duruşu esnasında trafik durdu.


Anma programına, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, daire müdürleri, emniyet ve askeri personelleri siyasi parti temsilcileri ve ilgililer katıldı.

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