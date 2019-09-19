Atatürk'ün Ordu'ya gelişi, coşkuyla kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ordu'ya gelişinin 95'inci yıl dönümü, Ordu'da çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren yaptığı yurt gezileri kapsamında, 19 Eylül 1924 tarihinde Ordu'ya gerçekleştirdiği ziyaretinin 95'inci yıl dönümünü kutlamak amacıyla Altınordu Kaymakamlığınca kutlama programı hazırlandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Ordu'ya gelişinde karaya ayak bastığı yer olan İlkadım Anıtı'nda çelenk koyma töreni ile başlayan program, çeşitli etkinliklere devam etti.

Programda konuşma yapan Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten, Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yurt gezilerini sürdürdüğünü, bu geleceği ise vefatından 4 buçuk ay öncesine kadar devam ettirdiğini hatırlattı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, her türlü yeni başlangıçları meydana getirdiği yurt gezilerinin Türk tarihinin sayfalarını süslediğine dikkat çeken Erten, “Milli Mücadele sürecinde Gazi Mustafa Kemal ismi ile efsaneleşmiştir. Televizyonun olmadığı, görsel basının ise oldukça sınırlı olduğu dikkate alınırsa, halkın Gazi Mustafa Kemal'i ne denli merak ettiğini, görmeyi ne kadar arzu ettiğini tahmin etmek hiç de zor olmayacaktır. Bu açıdan düşünüldüğünde halkın Gazi Mustafa Kemal ile buluşma imkanı bulması bu gezilere bambaşka anlam ve değer katmaktadır” ifadelerine yer verdi.

Günün anlamını yönelik konuşma gerçekleştiren 19 Eylül Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Filiz Saka, 1924 yılı sonbaharında Karadeniz kentlerine yönelik inceleme yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 19 Eylül tarihinde Giresun ve Ordu'yu ziyaret ettiğini belirtti. O tarihte, Ordu'nun adeta gelin gibi süslenerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk için hazırlıkların yapıldığını ifade eden Saka, binlerce vatandaşın Mustafa Kemal Atatürk'ü karşıladığını aktardı.

Öte yandan, Ordu Valisi Seddar Yavuz ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in yanı sıra, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaşların katılım gösterdiği program, çeşitli şiirlerin okunması ve halk oyunları gösterileri ile devam etti.