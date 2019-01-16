Ateşli: “Sokak hayvanlarını kanuna göre toplayabiliyoruz”

Özellikle sosyal medya üzerinden sokak hayvanları konusunda ağır eleştirilere maruz kaldıklarını belirten Ateşli, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre sahipsiz hayvanları toplayabildiklerini belirterek, “Sahipsiz hayvanlar öncelikle kafes ve ağ ile yakalanır. Bu metotlarda yakalamanın mümkün olmadığı durumlarda yakalama sopasıyla da yakalama yapılabilir. Uyuşturucu tüfek uygulamaları ile yakalama ancak veteriner hekim kontrolü altında yapılır. Yakalanan hayvanlar geçici bakım evlerinde kısırlaştırılıp ve aşılandıktan sonra tekrar geri bırakılır. Ayrıca 21. maddenin g bendinde ‘sahipli, sahipsiz hiçbir hayvanın belediye, gönüllü kuruluş veya diğer üçüncü şahıslarca belediye sınırları dışında yaban hayatı yaşam alanlarına bırakılmaz' hükmü yer almaktadır” dedi.

Derya Özcan Ateşli, ilçe sınırları içerisinde dolaşan sokak hayvanlarının belediye tarafından toplanarak kısırlaştırılmak ve rehabilite edilmek üzere Ordu Büyük Şehir Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldüğünü, barınakta kısırlaştırıldıktan sonra küpelenen sokak hayvanlarının alındıkları ortama tekrar bırakıldıklarını sözlerine ekledi.