Atinkaya: "2023 Eğitim Vizyonu hedeflerine ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz"

Müdür Atinkaya yaptığı açıklamada, “ilçemiz, bölgemiz ve ülkemizin geleceğini şekillendirecek gençlerimizi çağın gerektirdiği bilgi ile donatmak, 2023 Eğitim Vizyonu hedeflerine ulaşmak için bugüne kadar bir anaokulu, bir ilkokul, bir ortaokul, iki lise ve özel eğitim ihtiyacı olan çocuklarımız için bir anaokulu ve bir lise inşaatını tamamlayarak eğitim camiamızın hizmetine sunduk. Böylece ilçemizdeki bütün okullarda tekli eğitime geçmiş olduk. Halen, üç ana okulumuzun, mesleki eğitim merkezimizin yeni binasının ve özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerimiz için uygulama okulumuzun inşaatları devam etmekte olup bu okullar, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında hizmete girecektir. Yine ilçemizin ihtiyaçları doğrultusunda yatırım programına alınmış olan bir anaokulu, iki ilkokul, iki ortaokul ve bir lise inşaatımızda en kısa zamanda başlayacak olup ilçemizdeki derslik ihtiyacı inşallah tamamen giderilmiş olacaktır. Yeni yapılan okullarımızla beraber bu okulların içerisine ilimizde ve bölgemizde ilk olma özelliği taşıyan Fatsa Matematik Müzesi, Fatsa Uzay ve Astronomi Atölyesi ve Fatsa Offroad Tasarım ve Kodlama Atölyesi gibi birçok atölye de ilçemiz ve bölgemiz öğrencilerinin istifadesine sunulmuştur. Bu atölyelerde düzenlenen kurslarda yetişen öğrencilerimiz TÜBİTAK projelerinden TEKNOFEST projelerine, MEB robot yarışmalarından ulusal çaptaki birçok yarışmada aldıkları derecelerle göğsümüzü kabartmaya devam etmektedirler. Örneğin 2018 ve sonrasında kurduğumuz bu atölyelerde eğitim alan öğrencilerimiz Sivas'ta düzenlenen olan robot yarışmasında, 13 - 16 Haziran 2022 tarihlerinde Şanlıurfa‘da düzenlenecek olan MEB robot yarışmasında ve Ağustos ayında Samsun merkezli Karadeniz illerinde düzenlenecek olan TEKNOFEST yarışmalarında ilimizi ve ilçemizi temsil edeceklerdir. Aynı zamanda kurulan onlarca atölyede hem ilçemiz hem de havzamızdaki ilçelerde görev yapan öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine yönelik birçok eğitim yürütülmektedir” diye konuştu.