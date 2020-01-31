İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Atinkaya: "Başarıyı birlikte çalışarak sürdüreceğiz"

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce okul müdürleri toplantısı Fen Lisesinde düzenlendi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce okul müdürleri toplantısı Fen Lisesinde düzenlendi.


Gerçekleştirilen toplantıya, Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, şube müdürleri ve okul müdürleri katıldı.


Toplantıda açıklamalarda bulunan Atinkaya, "Başarılı bir ilk dönem geçirdik. Bu başarıyı ikinci dönemde devam ettirerek ilimizin eğitim seviyesini daha üst sıralara çıkarmak olacaktır. Okullarımız yeni ve tekli eğitimle devam ettiği için eğitim standartlarında hizmet veriyor. Bu kapsamda her okulumuzdan isteğim başarıya odaklı bir eğitim yapmalarıdır. Bizler de her sorun ve talepleri dinliyoruz. Başarıyı birlikte çalışarak sürdüreceğiz. İkinci dönem için tüm okul müdürlerimiz başta olmak üzere öğretmen ve öğrencilerimize başarılar diliyorum” dedi.


Toplantı, okul müdürlerinin istek ve önerilerini dile getirmesinin ardından son buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.