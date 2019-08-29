Atinkaya: "Eğitim-öğretim yılına hazırız"

Müdür Saygın Atinkaya, ilçedeki tüm okulları gezerek idarecilerden okullar hakkında son bilgileri aldı. Yeni eğitim öğretim yılına sorunsuz bir şekilde başlamak istediklerini belirten Atinkaya, “2023 Vizyonu kapsamında yeni eğitim- öğretim yılında başta tatiller olmak üzere birçok değişikler yapıldı. Önceki yıllarda öğrenciler sadece temel eğitim alırken artık bilim ve teknolojiden; bireysel beceriye; teorik eğitimden, uygulamalı eğitime kadar birçok farklı yenilikler öğrencileri bekliyor” dedi.

Okulları gezerek son durumla ilgili bilgiler aldığını belirten Atinkaya, “Mahalle okulları da merkez okulları gibi hatta merkezden daha da iyi olan okullarımız var. Yani merkeze ne sunduysak, çevre okullara da onu sunduk ve aynı şekilde sorun ve ihtiyaçlarını karşılıyoruz” diye konuştu.

Atinkaya, “Her okulun kendine ait misyonu ve vizyonu olmalı. A mahallesinde bulunan A okul farklı bir özelliği ile ön plana çıksın istiyoruz. Örneğin bu okulda mezun olan öğrenci şu şu özelliklere sahiptir deme şansımız olsun. Bunun içinde okullarımızda bulunan müdürlerimiz ve öğretmenlerimiz bakış açılarını değiştirdiler. Öğrencilerimiz artık bizden çok çok ilerideler. Eğitim verdiğimiz öğrencilerimiz teknolojiyi iyi kullanıyorlar, sosyal medyayı iyi kullanıyorlar ve o zaman biz bu duruma ayak uydurmalıyız. Okullarımızı buna göre değiştirmek zorundayız. Teknoloji zararlarıyla değil, faydalı olarak toplumsal sorunların çözümünde kullanmak adına dikkatli kullanıyoruz. Okullarımız gerek atölyeler konusunda gerekse sosyal, sportif ve kültürel faaliyetler açısında çocuklarımızın yetenekleri açısından eğitim verme konusunda yarış içerisindeler” şeklinde konuştu.