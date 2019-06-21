Atinkaya: "Eğitime çok önem veren bir ilçeyiz"

Başarılı bir eğitim sezonunu geride bıraktıklarını ifade eden Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, “Eğitime çok önem veriyoruz. Geleceğimizin çocuklarını ülkesine yararlı geleceğe umutla taşıyacak yeni nesilleri yetiştirme adına eğitim kadromuzla titiz çalışmalar gerçekleştirdik ve il genelinde ki başarı seviyemizle de bu başarıyı taçlandırdık” dedi.

Müdür Atinkaya yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimize yılsonunda karnelerini verdik ve tatile çıktılar. Karneler bir ölçü değildir. Velilerden isteğimiz öğrencilerin karnelerinde zayıf olmasından dolayı çok üzerlerine gitmemeleri ve yeni dönemde telafi etmeleri konusunda konuşmaları öğrencilerimizin yararına olacaktır. Yapılan tüm çalışmalar çocuklarımızın daha iyi bir geleceğe hazırlamak içindir. İstediğimiz hedeflerin birçoğuna eğitim öğretim sezonunda ulaştık. Sezon içinde birçok önemli işlere imza attık. Festivaller, eğitim projeleri ve buna benzer konularda eğitim kadromuz ve öğrencilerimizle iyi işlere imza attık. Eğitim projelerinde Fatsa ilçemizden illerde yapılan yarışmalarda Türkiye dereceleri aldık. Bu dereceleri her yıl sürdüreceğiz. Hedefimizdeki başarı çıtası bir önceki yılı geçmektir. Yaz tatilinde de boş durmayacağız ve beceri konularda çalışmalar yaparak dolu dolu bir yıl geçirmek istiyoruz” diye konuştu.

"Bilim adamları yetiştiriyoruz"

Atinkaya, “Robotik kodlama ve yaz bilim kursları açarak öğrencilerimizi her konuda geliştireceğiz. Çocuklarımızın bilim adamları gibi buralarda çalışarak deneyler yapacaklar ve kendilerini alanlarında geliştireceklerdir. Fatsa'dan bilim insanı adayı çıkarmak için güçlü eğitim kadromuzla çalışmalarımızı yapacağız. Sportif alanda çok başarılı bir yıl geçirdik. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzle ortaklaşa çalışmalarımızda Türkiye dereceleri alarak bu yılda Fatsa ilçemiz adına gururlandık. Yaz ayında da bir çok faaliyet yapacağız halk eğitim desteğinin de katkılarıyla” şeklinde konuştu.