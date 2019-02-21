Atinkaya: “Fatsa eğitim üssü olacak”

Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, Fatsa'nın yakın bir zamanda eğitim üssü halini alacağını söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'u Fatsa'da ağırladıklarını ve kendisinin ilçeden son derece memnun ayrıldığını belirten Saygın Atinkaya, “Bakanımız 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde yapılan çalışmaları incelemek üzere ilçemize geldi ve Bilim Evi ile Matematik Müzemizi gezdi. Matematik Müzemizin şu ana kadar 3 bin ziyaretçisi gerçekleşti. Soyut ile somut matematik konularını öğretmen ve öğrencilerimiz burada görüyor. Eğitim adına Fatsa ilçemizde elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Matematik müzesine çok önem veriyoruz. Bakanımız Matematik Müzemizin materyal bakımından zenginliğinden bahsederek bizleri onurlandırdı. Bu tür yerlere ülke geneline yaymak gerekiyor, dedi. Üstün yetenekli öğrencilerimiz için Bilim Sanat Merkezimiz var. Fatsa adına önemli bir kazanımdır” dedi.

Atinkaya açıklamasının devamında şunları kaydetti: “Fatsa eğitim üssü olma yolunda büyük yol kat etti. Her geçen gün eğitimimizi ilçede genişletiyor ve farklı vizyonlar katarak büyüyoruz. Fatsa'da eğitim anlamında ne yapılması gerekiyorsa bunun için ben ve ekibim gece-gündüz çalışarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz.”