Atinkaya: “Her okulumuza bir etkin okul hedefi verdik”

Fatsa'nın, 23 bin öğrencisiyle eğitim camiasının kalabalık bir bölge olduğunu belirten Saygın Atinkaya, 2018 yılında yayımlanan 2023 Eğitim Vizyonu sayesinde ilkleri yaşamaya başladıklarını vurguladı. Atinkaya, "Bunlardan bir tanesi ara tatillerin olması, bu durum hem öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz tarafından olumlu karşılandı. Özellikle bu bir haftalık tatil sürecinde öğrencilerimizin kendilerini geliştirecek alanlarda çalışmalar yapmalarını sağladık. Öğretmenlerimiz okullarında eğlenceli faaliyetler yürüttüler. Bizler de bu ara tatilde kendimizi değerlendirme fırsatı bulduk. Eğitim dönemi başından itibaren iki buçuk aylık süreçte neler yaptık diye kendimizi bir değerlendirdik” dedi.

Atinkaya şöyle devam etti: “Eğitim-öğretim yılı başında kendimize koyduğumuz hedeflerimiz vardı. Bu hedefleri tüm paydaşlarımızla, eğitim çalışanları ile birlikte planladık. Sene başında planladığımız etkin okul çalışmalarını değerlendirme fırsatı bulduk. Her okulumuza bir etkin okul hedefi verdik. Eğitim öğretim yılı başında nerede yıl sonunda nereye varmak istiyor şeklinde bir hedef belirttik. Burada en büyük amacımız 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde okul türleri arasındaki farklılığı azaltmaktı. İyi okul kötü okul kavramını kaldırıp tüm okulları iyi hale getirmeyi amaçlayan bir eylem planı ortaya koyduk. Bu eylem planı çerçevesinde iki alan belirledik. Birincisi akademik başarı, ikincisi ahlak bilinci. İşte ara tatilde bu planda nerelerde aksama var değerlendirme şansı bulduk. Aksayan yerlerle ilgili öğretmenlerimizle çalışmalar yürüttük”

2019 2020 eğitim-öğretim yılına başlarken birçok beceri atölyesi açtıklarını hatırlatan Atinkaya, “2023 Eğitim Vizyonu'nda öğrencilerimize sadece teorik bilgi vermek değil teorik bilgiyi uygulamayla buluşturmak zorundayız. Bu anlamda bize destek veren meslek odaları, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetime çok teşekkür ediyorum. Örneğin Fatsa Belediyemizin desteğiyle 10 okulumuza akıl ve zekâ oyunları atölyesi açıldı, Karadeniz de tek olan Denizcilik Meslek Lisemize gemi tasarımı ve gemi modelleme ağ tamiri, ağ dokuma atölyesi açıldı ve eğitime başlandı. İnşallah Fatsa'ya ait bir geminin modellemesini yapıp sunmak istiyoruz. Ticaret odamız Bilim Sanat Merkezimize Yazılım ve Tasarım Atölyesi açtı burası da eğitim öğretime başladı. Bu mekanları önemsiyoruz çünkü çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için bu tarz materyallere ve araç gereçlere ihtiyacımız var. Her çocuğumuzun hangi alanda olursa olsun akıllı otomasyon sistemlerini öğrenmesi gerekmekte. Birçok okulumuzda da robotik kodlama eğitimleri devam ediyor. Bu konuda Fatsa birçok ilçeden ilerde diyebiliriz. Bu konunun örneği olarak geçen yıl düzenlediğimiz kodlama festivalini söyleyebiliriz. Geçen yıl TÜBİTAK 4007 kapsamında yaptık festivali, bu yılda TÜBİTAK destek verirse bu kapsam da destek alamazsak da kendi imkanlarımızla bu festivali yenilemek istiyoruz. Öğrencilerimiz hangi alanda kendilerini geliştirip yenilikçi bir şeyler yapmak isterlerse o alanda atölyeler açmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Atinkaya açıklamasını şöyle tamamladı:

"Eğitim yatırımları açısından baktığımızda özel eğitim anaokulu faaliyete geçti. Karadeniz Bölgesi'nde sadece Trabzon'da vardı, artık Fatsamızda da 30 öğrencisiyle faaliyet göstermeye başladı. Özel eğitim öğrencilerimiz bizim için çok değerli bu öğrencilerimizin sadece kendilerine ait bir binada güzel araç gereçlerle eğitim görmeleri gerçekten çok değerli bir olay. Yine bölgemizde özel eğitim çocukları için bir ortaöğretim okulu yoktu, Yassıtaş'daki okulumuz Özel Eğitim Ortaöğretim Kurumu olarak önümüzdeki yıl hizmete başlayacak. İkili eğitim yapan son bir okulumuz kaldı Hatice Bahattin Şener İlkokulu onunda yeni binası Kurtuluş'ta yapılıyor, yeni eğitim-öğretim yılında bitecek ve tüm eğitim kurumlarımız tekli eğitime geçmiş olacak. İlçemiz sosyal kültürel ve sportif faaliyetler konusunda son derce şanslı. Okullarımızla 6 bin lisanslı sporcu hedefi koymuştuk, şu anda 4 bin 750'yi bulduk. İnşallah yıl sonuna kadar 6 bin hedefine ulaşmak istiyoruz. Ayrıca milli sporcu havuzumuzu da genişletmek istiyoruz. Şu anda 18 milli sporcumuz var. Fatsa'daki eğitim çıtasını yükseltmek adına çalışan tüm okul müdürlerimize, öğretmenlerimize ve bize destek veren herkese çok teşekkür ederim."