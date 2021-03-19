Atinkaya: “Öğrencilerimiz kurallara uyuyor”

Saygın Atinkaya, yüz yüze eğitimle ilgili her okulda gerekli tedbirleri aldıklarını belirterek, "Bu tarz salgınlarla yaşamayı öğreneceğiz. Her gün denetimlere çıkarak muhtemel bir aksi duruma karşı tedbirlerimizi aldık” dedi.

Müdür Atinkaya yaptığı açıklamada, “Okullarımız 2 Mart'ta yüz yüze eğitime başladı ve hala yüz yüze eğitim devam ediyor. Yaşadığımız süreçte gördük ki bu tarz salgınlarla yaşamayı öğreneceğiz. Bunu bir yaşam şekli haline dönüştürmek zorundayız. Bu duruma uyum sağlarken özellikle bilişim araçlarından fazlasıyla faydalanıyoruz. Biz su süreç öncesinde çocuklarımıza tablet, telefondan uzak tutmak için uğraşıyorduk ancak şimdi bunun bir ihtiyaç haline dönüştüğünü görüyoruz. Yüz yüze eğitim başladığından beri okullarımızı geziyoruz, çocuklarımızı gözlemlediğim kadarıyla çok hassas davranıyorlar, maskelerini takıyorlar, kurallara uyuyorlar. Şükürler olsun ki ilçe geneline baktığımızda vaka sayıları çok çok düşük seviyelerde. Var olan vakaların da aile kaynaklı durumlardan meydana geldiğini görüyoruz” diye konuştu.