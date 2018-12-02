ATV motoru, yaşlı adamın sonu oldu

Ordu'nun Kumru ilçesinde ATV motosikleti ile kaza yapan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kumru ilçesine bağlı Eskiçokdeğirmen Mahallesi'nde yalnız yaşayan Süleyman Tanış, yaklaşık 5 yıldır kullandığı ATV tarzı motosikleti ile kaza yaptı. Ağır yaralanan ve hastaneye götürülerek tedavi altına alınan Tanış, kazadan 3 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.