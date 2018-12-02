ATV motoru, yaşlı adamın sonu oldu

Ordu’nun Kumru ilçesinde ATV motosikleti ile kaza yapan yaşlı adam hayatını kaybetti.
Ordu'nun Kumru ilçesinde ATV motosikleti ile kaza yapan yaşlı adam hayatını kaybetti.
Kumru ilçesine bağlı Eskiçokdeğirmen Mahallesi'nde yalnız yaşayan Süleyman Tanış, yaklaşık 5 yıldır kullandığı ATV tarzı motosikleti ile kaza yaptı. Ağır yaralanan ve hastaneye götürülerek tedavi altına alınan Tanış, kazadan 3 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.