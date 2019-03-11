Avcılara sert uyarı

Ordu Merkez Av Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, 2018-2019 av sezonunun 3 Mart tarihi itibariyle kapanmasıyla ilgili açıklama yaptı. Mayıs ayı içerisinde toplanarak 2019-2020 yıllarını kapsayacak kararını alacak olan Ordu Merkez Av Komisyonu, yeni av döneminde uygulanacak avlanma usul ve esasları ile av hayvanı türlerine göre avın açılacağı tarihleri yeniden belirleyecek.

2019-2020 av sezonunun Ağustos ayı içerisinde başlayacağı belirtilen açıklamada, yeni av sezonuna kadar avlanmanın kesinlikle yasak olduğu, av ve yaban hayvanlarının rahatsız edilmemesi gerektiği vurgulandı. Açıklamada, “Her canlı üreme ve yaşama hakkına sahiptir. Avın kapanış tarihi itibariyle, av ve yaban hayvanlarının üreme dönemi başlamaktadır. Av ve yaban hayvanları eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleştirme döneminde rahatsız edilmemeli, yavru ve yumurtaları toplanmamalıdır. Özellikle bölgemiz genelinde yaygın yaşam alanı bulunan karacaların yavruları bulunduğunda ellenmemeli, taşınmamalı ve ürkütülmemelidir. İnsan ile temas halinde toprak ile üzeri silinerek bulunduğu yere bırakılmalıdır” denildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

“Başıboş bir yavru yaban hayvanı bu görüldüğünde ilk akla gelen onu yakalayıp koruma olabilir. Fakat bu işlem yavru yaban hayvanına faydadan çok zarar getirir. Çünkü yavrunun annesi büyük ihtimalle yakın bir yerlerde besleniyor veya avlanıyor olabilir. Bunda dolayı da sizi görür ve yavrusuna yaklaşmaktan korkar. Anne yaban hayvanı beslenirken sıklıkla yavru yuvada hareketsiz bir şekilde annesinin gelmesini bekler. Bu davranış onu yırtıcı ve dış ortamdan gelebilecek tehlikelerden korur. Yavrusu alınan yaban hayvanları o bölgeyi terk etmemekte, 3 gün içinde yavrularını bulurlar ise onları tekrar sahiplenmektedirler. Ancak yavru yaban hayvanının yaralı, terk edilmiş veya yırtıcı tehlikesi altında olduğundan kesin olarak eminseniz Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğün Şube Müdürlüklerine haber vermeniz en doğru davranış olacaktır.”

Açıklama da Merkez Av Komisyonu kararlarına göre yasak olup aksine hareket edenlerin ağır para cezasıyla cezalandırılacağı kaydedildi.