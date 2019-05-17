Aybastı için kriz masası kuruldu

Mehmet Hilmi Güler, Aybastı ilçesinde meydana gelen heyelanın hemen ardından kriz masası kurduklarını açıkladı.

Dr. Mehmet Hilmi Güler, Aybastı ilçesinin Sağlık Mahallesi'nde 15 Mayıs 2019 günü meydana gelen heyelan sonucu daha önceden tahliyesine karar verilen ve içinde 31 konutun bulunduğu 22 bina ile 1 caminin tamamen yıkıldığını hatırlattı. Olayın meydana gelmesinin hemen ardından Genel Sekreter Yardımcısı Suat Olgun'un koordinasyon başkanlığında 5 kişilik bir kriz masası oluşturduklarını belirten Başkan Güler, “Heyelan afetinin meydana gelmesinin hemen ardından acil bir şekilde hem Ordu Büyükşehir Belediyesi hem de Aybastı İlçe Belediyesi bünyesinde kriz masası oluşturduk. İlk etapta tankerlerle içme suyu takviyesi yapıldı. İftar, sahur ve barınma sorunları ortadan kaldırıldı. Ayrıca olay mahallinde 1 adet ambulans ekibi ve 2 psikolog 24 saat hizmet verecek. Vatandaşlarımızın iftar, sahur, barınma sorunu ve diğer ihtiyaçları eksiksiz karşılanacak” dedi.

Büyükşehir tüm imkanlarıyla bölgede

Güler, heyelanın olduğu günün sabah erken saatlerinde Büyükşehir Belediyesi'nin tüm imkanlarının olay yerine yönlendirildiğini de kaydetti. Güler, çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

“İlk etapta isale hattı ile içme suyu tahliye hattı deplase edilerek yenilendi. Şikâyet konusu olan arıtma tesisinin güney cephesinde yeni bir tahliye hattı çalışmasına başlanarak 10 gün içinde bitirilecek. Halen heyelan mahalline 5 adet 10 tonluk tanker sevk edildi. Bu tankerler uygun görülen yerlere sabitlenerek mahalle çeşmesi gibi hizmet verecek. Vatandaşlarımızın iftar ve sahur yemek ihtiyaçlarının yanı sıra mahallemize Ramazan paketleri dağıtıldı. Afete maruz kalan vatandaşlarımızın taşınma, nakil işlemini gerçekleştirdik. Bu arada bölge izole edilecek. Bölgeyi tetikleyen yeraltı ve yüzey suları 1-2 gün içinde kontrollü bir şekilde heyelan bölgesinden uzaklaştırılarak derelere deşarj edilecek. Bunların yanı sıra bölgenin ivedilikle afet risk haritası çıkarılacak. Hiçbir eksiklik göstermeden tüm imkanlarımızla bölgedeyiz. Mağdur olan vatandaşlarımızın üzüntüsü bizim üzüntümüzdür. Devletimiz güçlüdür. Hiçbir endişeme imkân vermeden çalışmalarımızı sıkı bir şekilde sürdüreceğiz. Halkımıza hiçbir sıkıntı hissettirmeyeceğiz” diye konuştu.