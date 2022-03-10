Aydın: “İl genelinde 682 vatandaşa diyaliz hizmeti veriliyor”

Fatih Aydın, il genelinde 238 diyaliz cihazı ile 682 vatandaşa diyaliz hizmeti verildiğini söyledi.

Dünyada ve Türkiye'de salgın halini almış önemli bir halk sağlığı sorunu olan böbrek hastalığı dolayısıyla, 10 Mart tarihi ‘Dünya Böbrek Günü' olarak kabul ediliyor. Dünya Böbrek Günü'nde farkındalığın artırılması için Sağlık Müdür Vekili Uzman Dr. Hakan Hacısalihoğlu, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Fatih Aydın, Ordu Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Atila Gürgen ile diğer yetkililer, Ordu Devlet Hastanesi Diyaliz Merkezi'ni ziyaret etti.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Fatih Aydın, il genelinde 238 diyaliz cihazı ile toplam 682 vatandaşa hizmet verildiğini belirterek, “Bizler sağlık çalışanları olarak her hastamıza olduğu gibi kronik böbrek hastalarımıza da, düzenli olarak hizmetlerimizi sunuyoruz. İl genelinde 238 diyaliz cihazımızla 682 vatandaşımıza diyaliz hizmeti vermekteyiz. Konunun önemini vurgulamak için söylüyorum. Örneğin il dışından ilimize gelecek vatandaşlarımız oluyor. Bu vatandaşlarımızın arasında kronik böbrek rahatsızlığı olanlar da oluyor. Diyaliz hizmeti alabilecekleri için buraya geliyorlar. Bu hizmet kesintiye uğrayacak olsa buraya gelemeyecekler. Bu da gerçekten hem bizler için, hem de vatandaşlar için üzücü bir durum. Uzun süren diyaliz tedavileri insanların hayatını kısıtlıyor. Dolayısıyla hasta olmadan önce böbrekleri korumanın çok önemli olduğu vurgulamak istiyorum” dedi.

Düzenli egzersiz, bol su tüketimi, tuzun kısıtlanması, tansiyon ve şeker gibi hastalıkların erken tespitinin bu konuda önem arz ettiğine değinen Dr. Aydın, “Bunların düzenli kontrolleri çok önem arz ediyor. Baştan gerekli önlemleri alabilirsek, bu zor hastalığı önleyerek veya ilerlemesini yavaşlatarak daha sağlıklı bir hayat yaşayabiliriz. Burada amacımız, bu günde de bu konuda farkındalık oluşturmak” diye konuştu.

Ziyarette, diyaliz merkezinde görevli sağlık çalışanlarına çiçek takdim edildi.