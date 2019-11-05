Aynı dalda hem meyve hem çiçek

Ordu'da üzerinde meyvesi olduğu halde yeniden çiçek açan ayva ağacı görenleri şaşırtıyor. Kabadüz ilçesi Turnalık Mahallesi'nde ayva ağacı aynı dalında hem meyve hem de çiçek açtı.

İlçe sakinlerinden Erdinç Erbaş, son yıllarda meyve ağaçlarının zamansız çiçek açmalarına birçok kez şahit olduklarını söyledi.

Meyve ve çiçeğin aynı dalda olmasının şaşırtıcı olduğunu dile getiren Erbaş, "Bunun tek nedeni iklimin değişmesi olduğunu düşünüyorum. Mevsim normallerinin üzerinde devam eden havalar nedeniyle bitkiler şaşırıyor. Böyle zamansız çiçek açıyorlar” dedi.