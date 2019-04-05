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Ayparçası mazbatasını aldı

Ordu’nun Çamaş ilçesinde belediye başkanı seçilen MHP’li Mahmut Ayparçası mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Serap Savaş’tan aldı.

Ordu'nun Çamaş ilçesinde belediye başkanı seçilen MHP'li Mahmut Ayparçası mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Serap Savaş'tan aldı.


31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı adayı MHP'li Mahmut Ayparçası, Fatsa Belediyesi Kültür Sarayı'nda gerçekleşen mazbata töreninde belediye başkanlığı mazbatasını alarak görevine başladı.


Tüm Çamaşlılara kendisine destek verdiği için teşekkür eden Ayparçası, “Mazbatamızı aldığımız bu onurlu günde bu görevi layık gören çok kıymetli hemşehrilerime yürekten teşekkür ediyorum. Yeni bir Çamaş için mücadelemiz ve çalışmalarımız mesai saati gözetmeksizin aralıksız sürecektir" dedi.


Mazbata töreninde belediye meclis üyeleri de mazbatalarını aldılar.

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