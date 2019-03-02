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Baba Çamyar'a son görev

Ordu’nun eski Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar’ın babası Rahim Çamyar, son yolculuğuna uğurlandı.

Ordu'nun eski Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar'ın babası Rahim Çamyar, son yolculuğuna uğurlandı.


Ünye Devlet Hastanesinde tedavi gören Rahim Çamyar, vefat etti. Çamyar, bugün öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pelitliyatak Mahallesi aile kabristanlığına defnedildi.


Cenazeye Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Ünye Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, eski AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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