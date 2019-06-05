Baba ve oğluna iş yerinde bıçaklı saldırı

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir iş yerinde çıkan bıçaklı kavgada baba ve oğlu yaralandı.

Olay, ilçenin Kaledere Mahallesi 20 Temmuz Caddesi üzerindeki bir iş yerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yeri sahibi Halil İbrahim D. ve babası Enver D. daha önceden aralarında husumet olduğu öğrenilen Mürselin D. tarafından bıçaklandı. Bıçaklı saldırıda yaralanan baba ve oğlu ambulansla hastaneye kaldırılırken, bıçaklı saldırgan kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.