Baba yadigarı garajı kütüphaneye çevirdi

Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Ahmet Soner Öngen vefat eden babasının hayalini evlerinin bahçesinde bulunan garajı kütüphaneye çevirerek gerçekleştirdi.

İlçenin Gölevi Mahallesi'nde yaşayan Ahmet Soner Öngen, yıllar önce hayatını kaybeden babası Metin Öngen'den yadigar kalan araba garajını, onun hatıralarını ve insanlara faydalı olma düşüncesini gerçeğe dönüştürdü. 30 yıllık garajı bulduğu odun parçaları ve topladığı kitaplarla kütüphaneye çeviren Ahmet Soner Öngen yaptığı kütüphane sayesinde şimdilerde onlarca öğrenciye kitap okumayı sevdirdi.

Kütüphane macerasını anlatan Ahmet Soner Öngen, "Burada evimizin bahçesinde daha önce araba park etmek için bir garajımız vardı. Burayı da farklı hiç bir malzeme kullanmadan yaklaşık 25 metre karelik bir alan içerisinde tamamı ağaç olacak şekilde yaptık. Zaten geçliğimden itibaren kitap meraklısı olan bir insanım. Okumaya başladığım günden itibaren de insanları okumaya yöneltmek istedim. Hayatımda insanların kitaplarını alıp okuyabileceği bir yer hayal etmiştim. Daha sonra aklıma babadan kalma evimizin bahçesinde bulunan çatısı olmayan araba garajını kütüphaneye çevirdim. Baba mesleğim marangozluk olduğu için buranın yapımında etrafımızdan bulduğumuz malzemelerle burayı inşa ettik. Tabi burayı kütüphane olarak kullanılacağını söylediğim genç kardeşlerimizde yardım etti. Yapımı yaklaşık olarak 9 ay sürdü"dedi.

Babasının yadigar garajını nasıl değerlendirdiğini anlatan Ahmet Soner Öngen, "Zaten dışarıda ticarethaneye dönüştürülebilecek bir sürü dükkan vardı. Ama burası hem babamın yadigar garajı hem de doğup büyüdüğüm yer olduğu için buranın bu hale gelmesini istedim. Babamda her zaman insanlara bir şeyler katalım mücadelesi içinde olduğu için bende onun bu hayalini evimizin garajında gerçekleştirdim"ifadelerini kullandı.

Ünye İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi son sınıf öğrencisi Batın Yiğit Eren," Üniversitenin ilk yıllarından itibaren Ahmet abiyi çok iyi tanıyorum. Kendisi geçtiğimiz sene böyle bir kütüphane yapmak istediğini söyledi. Kütüphane gibi yerlere gittiğimizde kırtasiye anlamında her şey var ancak burada bir kütüphaneden daha fazlası gençlerin buluştuğu kültür evi gibi oldu. Zaman zaman burada öğretmenlerimizle ve arkadaşlarımızla beraber kitap okuma etkinliği gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Mehmet Refik Güven Fen Lisesi Öğrencisi Sümeyye Çimiç," Ben buradan geçerken burayı fark ettim. Kütüphane tarzında ama daha çok bir kulübe şeklinde olması çok güzel olmuş. İlk gördüğümde ne olduğunu pek anlayamadım. Kafe tarzında bir yerdir diye düşündüm. Sonra baktım içeride kitapların olduğunu gördüm. Kitap okumayı sevdiğim içinde buraya gelmeye başladı" diyerek sözlerini tamamladı.

Derme çatma isimli yaptığı kütüphanede aylık olarak öğretmenleri ve öğrencileri bir arada buluşturan Ahmet Soner Öngen, zaman zaman yaşlıları da bir araya getirerek onlara da kitap okumasını öğretiyor.