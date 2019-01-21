Bacak ağrısının nedeni damar tıkanıklığı çıktı

Ordu'da üniversite öğrencisi bir gencin bacağındaki ağrı damar tıkanıklığı çıktı. Doktorlar gencin bacağındaki damar tıkanıklığına müdahale ederek bir saatte sağlığına kavuşturdu.

Üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Ali Alp Sümbül 1 aydır sol bacağında ağrı yaşıyor, yürürken acıyor ve bacağında kalınlaşma hissediyordu. Birkaç kez doktora müracaat etse de çözüm bulamamış ve şikayetleri geçememişti. Sorunun kas veya eklem ile ilgili değil de damarlarıyla ilgili olabileceğini düşünmeye başlayınca tavsiye üzerine Medical Park Ordu Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Ümit Yener'e başvurdu. Yapılan tetkikler gösterdi ki Sümbül'ün sol bacağındaki ana toplardamarın tıkanmıştı.

Erzurum'da üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Ali Alp Sümbül'ün, 1 aydır sol bacağında şiddetli ağrı ve sancı şikayetleri vardı. Sürekli ağrı kesici alan genç, ağrıları yüzünden çok sevdiği futboldan da uzak kalmış hatta yürürken de acı çekmeye başlamıştı. Eğitim için Erzurum'da olan Ali Alp Sümbül, damarlarında sorun olabileceği şeklinde bilgilendirilince tavsiye üzerine memleketi Ordu'ya gelerek Medical Park Ordu Hastanesin Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Ali Ümit Yener'e başvurdu. Tetkikler sonucunda Sümbül'ün sol bacağındaki ana toplardamarın tıkandığı ortaya çıktı. Doç. Dr. Yener tarafından yapılan anjiyografi ile kapalı damar 1 saatte açıldı.

Eğer pıhtı atsaydı

Operasyon ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Ali Ümit Yener, “Genç hastamız bize şiddetli bacak ağrısı, bacakta çap artışı ve hassasiyet şikayeti ile başvurdu. Yaptığımız tetkiklerde sol bacak ana toplardamar tıkanıklığı saptadık. Hastamızı anjiyografi laboratuvarına alarak 1 saatte ameliyatsız olarak damarını açtık, pıhtıyı temizledik. Genellikle yaşlı hastalarda görülen toplardamar tıkanıklığı nadir de olsa genç hastalarda görülebilmektedir. Bacağındaki damar tıkanıklığı biraz daha kalsaydı akciğere pıhtı (emboli) atabilirdi ve hasta hayatını kaybedebilirdi. Bu tarz hastalarda sadece ilaç tedavisi yapılmamalı öncelikle pıhtının damar içerisinden temizlenmesi gereklidir. Hastamız şu an iyi ve ağrıları dindi. Başarılı bir operasyon sonrası taburcu edip, Erzurum'a yolladık” dedi.

“Artık futbol oynayabileceğim”

Arkadaşları ile futbol oynayan ve bacak ağrısı yüzünden spora da ara veren Ali Alp Sümbül, “Bacağımdaki ağrı yüzünden uzun zamandan beri top oynayamıyordum. Bu durum beni çok sıkıyordu. Çünkü boş zamanlarımda sürekli futbol oynarım. Ağrılarımdan kurtulmak, rahat rahat yürüyebilmek ve tekrardan futbol oynayacağımı bilmek beni çok mutlu etti. Doç. Dr. Ali Ümit Yener'e beni sağlığıma kavuşturduğu için teşekkür ederim” diye konuştu.