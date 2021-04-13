Baharda kış kampı

Ordu Dağcılık Spor Kulübü, kamp yeri seçimi ve kurulmasında dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda 22 lisanslı sporcusunun katılımıyla 12 Nisan Pazartesi günü Mesudiye ilçesi Keyfalan Yaylası'nda kamp kurdu. Kar yağışı altında eksi 6 derecede Mesudiye Belediyesine ait doğa otelinin 100 metre yakınına kamp kuran dağcılar günü elektronik çığ sinyal cihazı ile arama çalışmaları yaparak tamamladı. Ayrıca 5 km'lik doğa yürüyüşü yapıldı. Yapılan doğa yürüyüşüne Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül ve Başkan Yardımcısı Necmi Demir de eşlik etti.

Kulüp yetkilileri, günübirlik doğa yürüyüşleri ve kamplı etkinlikler için Mesudiye ilçesini düzenli olarak ziyaret edeceklerini, ilçede doğa yürüyüşü ve kamplı faaliyetler bakımından çok yüksek potansiyel olduğunu belirtiler.