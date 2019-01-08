Bahçeşehir Koleji öğrencilerinden Neşet Ertaş'a vefa

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları (BUEK) Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji Ordu Enver Yücel Kampüsünce düzenlenen ‘Neşet Ertaş'ı anma etkinliğine katıldı. Yücel, Bahçeşehir Koleji olarak, güçlü akademik yapıyı, sportif ve sanatsal anlamda da desteklediklerini belirterek, dünyadaki gelişmiş eğitim sistemlerini okullarına getirdiklerini söyledi.

Bahçeşehir Koleji Ordu Enver Yücel Kampüsü'nde eğitim gören öğrencilerle öğretmenleri tarafından, Türk halk ozanı ve halk müziğinin güçlü ismi usta sanatçı Neşet Ertaş'ı Anma Gecesi düzenlendi. Akademik anlamda birçok yeniliğe ev sahipliği yapan Bahçeşehir Koleji, düzenlediği anlamlı etkinlikle usta sanatçı Neşet Ertaş'ı andı.

Enver Yücel, Neşet Ertaş gibi önemli değerlerin, çocuklara anlatılıp benimsetmek gerektiğine dikkat çekti. Kurum olarak, akademik zenginliklerini, sportif ve sanatsal anlamda da desteklediklerini belirten Yücel, “Gençlerimize ve çocuklarımıza değerlerimizi benimsetmek, anlatmak ve onları yaşatmak gerekiyor. Çünkü Neşet Ertaş ve onun gibi değerli isimler bir daha gelmeyecek. Çocuklarımıza bu değerlerin öğretilmesi lazım ki; yarınlara daha emin adımlar atalım. Bahçeşehir Koleji Ordu Enver Yücel Kampüsümüzün fiziksel koşulları ve şartları çok iyi. Bunu her yönüyle bir bütün olarak ele alıp, çocukların akademik olarak yenilikçi ve zengin eğitimine sanatı ve sporu entegre etmemiz lazım. Zaten akademik olarak çok başarılıyız, bu alanda daha da gelişmek istiyoruz” dedi.

"Avrupa'nın en büyük eğitim kurumuyuz"

Enver Yücel, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki günlerde burada basketbol takımımızla ilgili bir altyapı seçmeleri de başlayacak. Bu alanda yine sporla ilgili Giresun-Ordu öğrenci seçmelerine başlanacak. Bu sadece kurumumuzun değil, bölgedeki tüm çocukların ve gençlerin buna katılım sağlayacağı seçmeler yapacağız. Türkiye genelinde bu uygulamayı 26 ilde yapıyoruz. Biz, Avrupa'nın en büyük eğitim kurumu olarak her alanda bir bütün olarak eğitime devam ediyoruz.”

“Dünyadaki yenilikleri, okullarımıza getiriyoruz”

Yücel, dünyadaki eğitim sistemini yakından takip ettiklerine de dikkat çekerek, “Artık dünyadaki eğitim sistemlerini de biliyoruz. Dünyadaki eğitim sistemleriyle yapılanları biliyoruz. Çünkü her yerde eğitim kurumlarımız, okullarımız ve üniversitelerimiz var. Buradaki eğitim öğretimle ilgili yenilikleri okullarımıza getiriyoruz” şeklinde konuştu.

Usta orkestra şefleri ve sanatçıların da bulunduğu anma etkinliğinde, Bahçeşehir Koleji Ordu Enver Yücel Kampüsü'ndeki öğrencilerden oluşan koro, usta sanatçıların eserlerini seslendirdi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Ordu İl Milli Eğitim Müdürü Kutlu Tekin Baş, Ordu Vali Yardımcısı Ahmet Arık, veliler, okul idarecileriyle öğretmenlerin ve öğrencilerin de katıldığı anma etkinliğinde, unutulmaz dakikalar yaşandı.