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Bahçesinde bulduğu yırtıcı kuşu sağlığına kavuşturdu

Ordunun ikizce İlçesi Gaziler Mahallesi’nde Şeref Şahinkaya isimli vatandaş fındık bahçesinde çalışırken yaralı ve uçamaz durumda yırtıcı bir kuş buldu.

Ordunun ikizce İlçesi Gaziler Mahallesi'nde Şeref Şahinkaya isimli vatandaş fındık bahçesinde çalışırken yaralı ve uçamaz durumda yırtıcı bir kuş buldu. Durumu önce 112 sağlık ekiplerine, ardından İkizce'de hizmet veren veteriner kliniğine götürdü.


Veteriner Hekim Özkan Azıklı ve Ogün Öztürk tarafından kanadından saçma ile yaralandığı için doku zedelenmesi tespit edilen kızıl şahine gerekli ilk müdahalesinin yapılmasının ardından antibiyotik ve vitamin takviyesi uygulandı. Yaralı kızıl şahin, yaklaşık 1 haftalık gerekli tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından, uçma kabiliyetine kavuşması sonrası yaralı bulunduğu ikizce ilçesinde tekrar doğayla buluştu.

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