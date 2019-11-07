İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bakan Albayrak, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'i ziyaret etti

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’i ziyaret etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti.


'Türkiye için Değişim Başlıyor' başlığı altında çeşitli şehirlerde 'Reel Sektör Buluşmaları'nı başlatan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ordu'da ilk olarak iş dünyası temsilcileriyle buluştu. Ardından çeşitli temaslarda bulunan Bakan Albayrak, son olarak da Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti.


Ordu Valisi Seddar Yavuz, ilçe belediye başkanları ve partililerin de katılım sağladığı ziyaret, basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleşti. Ziyaret sonrasında kendisini bekleyen partililer ile hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Albayrak, daha sonra kentten ayrıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.