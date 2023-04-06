Bakan Mehmet Muş, Ordu'da ziyaretlerde bulundu

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ordu'da ziyaretlerde bulundu.

Çeşitli programlara katılmak üzere gece yarısından sonra Ordu'ya gelen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ilk olarak Fatsa Belediyesi sosyal tesislerinde sahur programında teşkilat mensupları ile buluştu.

Bakan Muş, gündüz saatlerinde ilk olarak beraberindeki ekip ile beraber Ordu Valisi Tuncay Sonel'i ziyaret etti. Bakan Muş, burada Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra basın mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıya katıldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'i de ziyaret eden Ticaret Bakanı Mehmet Muş, karşılama sonrası Şeref Defteri'ni imzaladı. Beraberinde Ordu Valisi Tuncay Sonel, AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu ile birlikte gerçekleşen ziyarette basın mensuplarına kapalı olarak toplantı düzenlendi.

Bakan Mehmet Muş programlar çerçevesinde ayrıca Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'na da ziyarette bulunarak, toplantılara katıldı.