Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Millet İttifakı'nı eleştirerek “Türkiye'yi bir bilinmeyene, belirsizliklere, çok başlı bir yapıya terk edemeyiz” dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere gece Ordu'ya gelen Bakan Mehmet Muş, gün içerisinde Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile Ordu Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına da ziyarette bulunarak, toplantılara katıldı. Sonrasında AK Parti Ordu İl Başkanlığı tarafından Altınordu ilçesindeki bir otelde düzenlenen iftar programına katılan Bakan Muş, burada yaptığı konuşmada AK Parti'nin güçlü ve büyük bir parti olduğunu ifade etti. Türkiye'yi 20 yıl yöneten, birikimi olan bir yönetim ve lider olduğuna dikkat çeken Bakan Muş, “Türkiye'yi bir bilinmeyene, belirsizliklere, çok başlı bir yapıya terk edemeyiz. Çünkü Türkiye bunu geçmişte yaşadı. Geçtiğimiz dönemlerde bizim iktidara gelmeden önce bu durumlar, buna benzer hadiseler maalesef cereyan etti. Türkiye, yönetilememe problemi ile karşı karşıya geldi. İradenin olmadığı yerde yönetim olmaz” dedi.

“Türkiye'yi büyüteceği hiçbir adımı atamayacak bir rakiple karşı karşıyayız”

“Nizâmülmülk, 'bir işi iki kişiye vermeyin' der, siyasetnamesinde bin sene önce yazdı” diyen Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Rakiplerimiz bir kişi değil, üç kişi değil, dört kişi değil, beş kişi değil, yedi kişi hatta belki daha da fazla artırabilirler. Dolayısıyla bin yıl önce bile Büyük Selçukluların Sadrazamı Veziri Nizamülmülk'ün işaret ettiği nokta bin yıl sonra da değişmedi. Dolayısıyla Türkiye'ye vadedeceği, Türkiye'yi ileriye taşıyacağı, Türkiye'yi büyüteceği hiçbir adımı atamayacak bir rakiple karşı karşıyayız. Bu hissiyatla çalışmamız lazım” ifadelerine yer verdi.