Dolayısı ile Ordu'da eğitimi güçlendirmek için Milli Eğitim Bakanlığı olarak yapacaklarımız kadar yükseköğretim aşamasında da yapmamız gereken şeyler var” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Özer, Ramazan Bayramı dolayısıyla Ordu Valiliği tarafından şehitlikte hazırlanan programa katılım sağladı. Program'da, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunup dualar edilirken, Bakan Özer, Vali Tuncay Sonel ve protokol üyeleri tarafından şehit kabirlerine karanfil bırakıldı, ardından şehit aileleri ile görüşüldü.

Ardından Ordu Üniversitesi'ne ziyarette bulunan Bakan Özer ve Vali Tuncay Sonel, Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan ve üniversite dekanları ile bir araya geldi.

“Eksik olan fakülteler ve yeni açılım yapılacak noktalarda Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü desteği vereceğiz”

Üniversite ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Özer, “Eğitime sadece temel ve ortaöğretim olarak değil, bütün olarak bakıyoruz, yükseköğretimi de bunun bir bileşeni olarak görüyoruz. Dolayısı ile Ordu'da eğitimi güçlendirmek için Milli Eğitim Bakanlığı olarak yapacaklarımız kadar yükseköğretim aşamasında da yapmamız gereken şeyler var. Sayın Rektörümüz ile teferruatlı bilgi alma imkanım oldu, gelmiş olduğu noktada 18-19 bin öğrencisi olan gerçekten gelişmeye de çok açık olan bir üniversitemiz. İnşallah eksik olan fakülteleri ve yeni açılım yapacağı noktalarda bizler Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü desteği vereceğiz” dedi.

“Üniversitemizi bölgenin güçlü üniversiteleri arasına sokmak için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz”

Ordu'da eğitime verilen desteklerin devam edeceğini kaydeden Bakan Özer, “Rektörümüz ile şuanda görüştüğümüz noktalarda 3 tane konu var. Bir tanesi buranın en büyük eksikliği olan mühendislik fakültesi. Gerçekten şehirdeki Ticaret ve Sanayi Odası'nın açılımları, sektörün ekonomik gelişmişliği ve bağlantılı yerlerde organize sanayi bölgeleri, serbest bölge gibi yeni açılımlar yapıldığı zaman en fazla ihtiyaç duyacağımız fakülte mühendislik fakültesi olacak. Onun devamı olarak üniversite teknoparkın kurulması da AR-GE inovasyon bağlamında hem üniversitenin güçlü olması, hem de şehrin sektör temsilcilerinin çok daha güçlü istişare edeceği mekanizmaların inşası anlamında çok kıymetli olacak. Bir de araştırma ekosistemini kurmak için de hem mühendislik fakültesi, hem de teknoparka çok fazla ihtiyaç var. İnşallah ben de takipçisi olacağım, zaten gelmeden önce YÖK Başkanımız ile de görüştüm, her türlü desteği verecek. Teknopark ile ilgili zaten sıkıntı yok, onun inşallah son süreçlerini tamamlayacaklar, ben de kurulması ile ilgili desteği sağlayacağım. Bir de sağlık ile ilgili ön lisans programlı olarak da 4 yıllık eğitim veren fakülte var, bir de sağlık bilimleri meslek yüksekokulu ile ilgili girişimimiz olacak. İnşallah bu 2 tane eğitim birimi, bir tane de araştırma birimini en kısa zamanda üniversitemize kazandırıp, üniversitemizi çok daha güçlü bir şekilde bölgenin güçlü üniversiteleri arasına sokmak için elimizden gelen çabayı sarf edeceğiz” diye konuştu.

“Ordu'nun sadece yerel değil, hem ulusal, hem de uluslararası ölçekte bir eğitim şehri olabileceğini düşünüyoruz”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları söyledi:

“Ordu'nun sadece yerel değil, hem ulusal, hem de uluslararası ölçekte bir eğitim şehri olabileceğini düşünüyoruz. Onun için Milli Eğitim Bakanlığı olarak her türlü desteği sağlayacağız. İnşallah yeni açılımlar ile de üniversitemizi destekleyeceğiz. Umarım özel müteşebbisler de Ordu'da artık üniversite kurma ile ilgili yeni açılımlar yaparlar, biz de onları destekleriz. Böylece çok güzel bir eğitim ekosistemi inşa ederek, Ordumuzu desteklemeye devam edeceğiz.”