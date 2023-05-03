Bakan Özer: “Kumru ve Korgan Devlet Hastaneleri C seviyesine yükseltildi”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu'nun Kumru ve Korgan ilçelerindeki devlet hastanelerinin D seviyesinden C seviyesine yükseltildiğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı ve 28. Dönem AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Mahmut Özer, Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen ‘Ordu Muhtarları Köy Yaşam Merkezleri Değerlendirme Toplantısı' sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer yaptığı açıklamada, Ordu'da sağlık alanında iyileştirmeler yapmak için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Korgan'a gittiğim zaman Korgan'da en büyük talep Korgan Hastanesi'nin D seviyesinin C seviyesine yükseltilmesiydi. Sadece Korgan'da değil, Kumru'yu da buna dahil ettik. Korgan ve Kumru'daki Devlet Hastanelerimiz D seviyesinden C seviyesine yükseltildi. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Artık Korgan ve Kumru'daki hizmetin kapasitesi, daha önce hizmet veremediği alanlarda hizmet verebilme kapasitesi artmış oldu” dedi.