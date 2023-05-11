Bakan Özer: “Okul öncesi eğitimde ek ücreti kaldırıyoruz”

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul öncesi eğitimde alınan ek ücretleri 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında kaldıracaklarını belirterek, “Türkiye'nin hiçbir noktasında ister tam gün eğitim yapsın, isterse yarım gün eğitim yapsın hiçbir ad altında okul öncesi eğitimden ek ücret alınmayacak” dedi.

Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Mahmut Özer, Ordu Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen ‘Okul Öncesi Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Özer, burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin eğitim anlamında güçlendiğini söyledi. Türkiye genelinde okul öncesi eğitim seviyelerinin yüzde 65'ten yüzde 99 seviyelerine ulaştığını ifade eden Bakan Özer, “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde okul öncesi eğitimde sessiz bir devrimdir, yüzde 65 olan okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranını bir yıl gibi kısa sürede 99,9'a çıkarttık. Şu anda okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranı zorunlu eğitimdeki okullaşma oranlarını bile geçti. Çünkü ilkokulda yüzde 99,54, ortaokulda yüzde 99,17, lisede ise yüzde 99,12. Okul öncesinde ise yüzde 99,9. Sadece fiziki yatırımlar yapmadık, ilave yatırımlar yaptık. 6 Şubat ikinci dönem itibarıyla Türkiye'deki yeni açmış olduğumuz ve mevcut okul öncesi eğitimin tamamında ücretsiz yemek vermeye başladık” dedi.

“Okul öncesi eğitimde alınan ek ücretlerin tamamını kaldırıyoruz”

Bakan Özer, okul öncesi eğitimde artık ek ücretin alınmayacağı müjdesini paylaşarak, “Tüm Türkiye'de okul öncesi eğitim ve erişimi kalıcı kılmak için şu anda 5 yaşı hallettik, 4 ve 3 yaşı da okul öncesi eğitime dahil etmek, oradaki oranları yükseltmek, dolayısıyla 3-5 yaş arasında OISD ortalamasını yakalamakla ilgili yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Tüm Türkiye'de okul öncesi eğitimle ilgili valilikler tarafından komisyonlar marifetiyle belirlenen ücretler vardı, 50-100 lira. Tam gün eğitim yapan kreşlerde 400-500 lira ücretler vardı. Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine dayalı olarak bu ücretler tahakkuk ettiriliyordu. 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ile birlikte bu ücretlerin tamamını kaldırıyoruz. Türkiye'nin hiçbir noktasında ister tam gün eğitim yapsın, isterse yarım gün eğitim yapsın hiçbir ad altında okul öncesi eğitimden ek ücret alınmayacak. Böylece bizler evlatlarımızla ilgili, okul öncesi eğitimle ilgili devrim gibi yapılan gelişmeleri de çok sağlam bir zeminde sürdürülebilirliğini sağlayacağız. Bizlere bu fırsatı veren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a en içten şükranlarımızı sunuyorum. Özellikle kızların eğitime erişimi için kampanyalar yapan ve okul öncesi eğitimi himayesine alan Emine Erdoğan Hanımefendi'ye de şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

Programda Ordu Valisi Tuncay Sonel ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de birer konuşma gerçekleştirdi. Program, okul öncesi öğretmenler ve protokol üyelerinin fotoğraf çektirmesi ile sona erdi.