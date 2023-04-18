Bakan Özer: “Ordu Millet Bahçesi'nde çalışmalar başlıyor”

Sıra Milletvekili Adayı Mahmut Özer, Altınordu ilçesinde bulunan 19 Eylül Stadyumu'nun Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesi için çalışmaların başlatılacağını söyledi. Bakan Özer, “Çok önemli bir proje olan Millet Bahçesi'nde inşallah yarın itibariyle buranın yıkımı ile ilgili süreç başlatılacak, Ordu ile ilgili çok önemli süreç başlayacak” dedi.

Milli Eğitim Bakanı ve 28. Dönem AK Parti Ordu 1. Sora Milletvekili Adayı Mahmut Özer, beraberinde Ordu Valisi Tuncay Sonel, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören ve ilgililer ile birlikte 19 Eylül Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

Sonrasında basın açıklamasında bulunan Bakan Özer, Ordu'yu güçlü hale getirmek adına eğitim kapasitesinde ciddi arttırma yaptıkları söyledi. 491 milyon TL olan Ordu'nun 2023 yatırımını 1 milyar 796 milyon TL'ye çıkarttıklarını kaydeden Bakan Özer, Ordu'nun eğitim ile ilgili tüm ihtiyaçlarını gidereceklerini belirtti.

“Türkiye'nin en kapasiteli kampüsünü Ordu'ya kazandıracağız”

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in uzun vadeli projesi olan ‘Bilim Kenti' ile ilgili ortak akıl etme kararı aldıklarını söyleyen Bakan Özer, arazilerin tahsisi ile birlikte Türkiye için yeni olan farklı bir konseptte bilim kentini Ordu'ya kazandıracaklarını ifade etti. Eğitim yatırımlarına ilave olarak özel eğitim kampüsünü de Ordu'ya kazandıracaklarına dikkat çeken Bakan Özer, “Bu süreci başlattık, Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Hilmi Güler, 10 dönümlük bir araziyi belirledi, biz de bu kampüsü yatırım bütçemiz içerisine dahil ettik. Özel eğitim kampüsü inşallah çok büyük çaplı olacak, özel eğitim anaokulu, özel eğitim 1., 2., ve 3'üncü kademede özel eğitim meslek okulu, öğrencilerin terapisi ile ilgili farklı alternatiflerin denendiği Türkiye'nin kapasitesi en büyük olan kampüsü inşallah Ordu'muza kazandırmış olacağız. Belediye Başkanımız imar ile ilgili çalışmaları nihayetlendirdiğinde inşallah yatırım programına almış olduğumuz o projemizi de hızlı bir şekilde kazandıracağız” ifadelerine yer verdi.

“Ordu Millet Bahçesi için çalışmalar başlıyor”

Ordu'nun merkez ve ilçeleri ile ilgili her geçen gün güçlendirme ile ilgili yeni adımların atıldığını kaydeden Bakan Özer, “Millet Bahçesi olarak Ordu'nun uzun zamandan beri takip ettiği projede de güzel sürprizler oldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız bura ile ilgili her türlü işlemlerini tamamlamıştı. Sadece Gençlik ve Spor Bakanlığımızın içinde bulunmuş olduğumuz stadyumu tahsis etmesi gerekiyordu. Onunla ilgili de Gençlik ve Spor Bakanımız ile geçtiğimiz hafta görüştük. Sağ olsun dün itibariyle buranın Millet Bahçesi'ne tahsisi ile ilgili yazıyı gönderdi, kıymetli Bakanım Mehmet Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Ordumuz ile ilgili çok önemli insanlarımızın dinleneceği, kültür sanat etkinliklerinin olacağı, kaynaşacakları sosyalleşecekleri, çok önemli bir proje olan Millet Bahçesi'nde inşallah yarın itibariyle Valimiz buranın yıkımı ile ilgili süreci başlatacak ve Ordumuz ile ilgili çok önemli süreci başlatmış olacağız” şeklinde konuştu.