Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Türkiye'nin son 20 yılda yepyeni bir yolculuğa çıktığını belirterek, “Bu yolculuk, halka hizmet yolculuğuydu. Tamamlanan tüm eksiklikler ile ‘Türkiye Yüzyılı'na Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yelken açmak üzereyiz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti 28. Dönem Ordu 1. Sıra Milletvekili Adayı Mahmut Özer, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ordu'da, milletvekili adayları, ana kademe, gençlik ve kadın kolları başkanları ile partililerin katılımı ile düzenlenen iftar programına katıldı. Burada, AK Parti Ordu İl Başkanı Selman Altaş ve partililer ile birlikte misafirleri selamlayan Bakan Özer, sonrasında açıklamalarda bulundu.

“Türkiye, son 20 yılda yepyeni bir yolculuğa çıktı”

Bakan Özer buradaki programda yaptığı açıklamada Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi. Devlet ve milletin el ele vererek, depremden etkilenen illeri deprem öncesindeki haline dönüştürmek adına her türlü çabayı sarf edeceklerini belirten Bakan Özer, “Türkiye son 20 yılda yepyeni bir yolculuğa çıktı. Bu yolculuk, halka hizmet yolculuğuydu. Çünkü bu topraklarda ‘insanların en hayırlısı insanlara en faydası olandır' düsturu geçerlidir. Bu coğrafya Yunus Emre'nin Mevlana'nın gönül coğrafyası yaptığı topraklardır. İşte, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eğitimden sağlığa her alanda vatandaşımızı hizmetle buluştuğu, yaşamının niteliğinin arttığı bir dönem oldu” dedi.

“Tamamlanan tüm eksiklikler ile ‘Türkiye Yüzyılı'na Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yelken açmak üzereyiz”

“Şimdi bu 20 yılda yapılanlar ile Cumhuriyet'in ilk 100 yılının eksikliklerinin tamamlandığı bir yüzyıla tanıklık ettik” diyen Bakan Özer, “Şimdi, tamamlanan tüm eksiklikler ile yepyeni bir yüzyıla yani ‘Türkiye Yüzyılı'na Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yelken açmak üzereyiz. İnşallah Ordu'da l birliği yaparak, birlik ve beraberlik içerisinde bu yolculuğa en büyük katkıyı veren iller arasına gireceğiz” ifadelerine yer verdi.

Bakan Özer ve partililer sonrasında programa katılanlar ile fotoğraf çektirdi.