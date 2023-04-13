Bakan Özer: "Yıl sonuna kadar tüm köy okullarını hızlı bir şekilde köy yaşam merkezine çevirmeyi hedefliyoruz"

Bakan Özer, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Ordu'da, Valilikte düzenlenen ‘İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. İlk olarak Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Özer, sonrasında ise basın mensuplarına kapalı gerçekleşen toplantıya katıldı.

"Ordu'nun eğitim yatırımı 491 milyon TL'den 1 milyar 796 milyon TL'ye çıkarttık"

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Özer, Ordu'ya ciddi eğitim yatırımların yapıldığını söyledi. Özer, "Ordu'nun 2023 yılındaki toplam yatırım miktarı 491 milyon TL idi, biz bugün değerlendirmemizden sonra Ordu'muza 1 milyar 305 milyon TL'lik ilave yatırım yaparak, bu yatırımı 1 milyar 796 milyon TL'ye çıkartmış bulunuyoruz. Öncelikle bu yatırımların Ordu'muza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Yıl sonuna kadar tüm ilçelerde köy yaşam merkezleri kuracağız"

Ordu'da, Türkiye'nin en kapsamlı özel eğitim kampüsünü kazandıracaklarını ve Bakanlık olarak köy yaşam merkezlerini önemsediklerini ifade eden Bakan Özer, "Köy yaşam merkezlerini yani eski köy okullarına tekrar hayata geçirilmesini önemsiyoruz. Çünkü bu okulları biz Bakanlık olarak artık sadece köy ilkokulunu, anaokulu olarak kullanma değil aynı zamanda köydeki vatandaşlarımızın da halk eğitim kurslarıyla yaşam becerilerini arttıracak bir merkeze dönüştürüyoruz. Yani köy yaşam merkezlerinde bir veliyle çocuğunu aynı çatı altında bir araya getiriyoruz. Bununla ilgili 2022 yılında hedef koymuş, 2 bin 237 tane köy okulunu köy yaşam merkezine dönüştürdük. Bu yılın sonuna kadar da tüm köy okullarını hızlı bir şekilde açacağız" diye konuştu.

Türkiye'nin tüm ilçelerinde bilim ve sanat merkezlerini kurmayı hedeflediklerini de belirten Bakan Özer, "İnşallah bu yatırımlarla Ordu başka bir şekilde Türkiye Yüzyılı'nda yer alacak" ifadelerine yer verdi.