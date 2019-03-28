Bakan Pakdemirli: “İktidar ve yerel belediyelerin aynı partiden olması son derece önemli”

O yüzden iktidar ve yerel belediyelerin aynı partiden olması son derece önemli” dedi.

Bakan Pakdemirli, bir dizi programa katılmak üzere Ordu'ya geldi. İlk olarak Ünye ilçesinde Seçim Koordinasyon Merkezi'nde partililerle buluşan Bakan Pakdemirli, “24 Haziran'da bildiğiniz gibi sizden bir vize aldık, bu vizenin adı Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeyi 2023'e kadar yönetsin vizesi. Şimdi yerel seçimlere doğru gidiyoruz. Millet ne derse başımızla beraber. Millet ne derse o olacak, her zaman bunu söyleriz. Ama Türkiye hakikaten kıymetli bir coğrafya. Sürekli olarak paçamızdan aşağı çekmeye çalışanlar var” dedi.

1970'li yıllarda temel ihtiyaç maddelerini almak için kuyruklara girildiğini hatırlatan Pakdemirli, ”17 yıldır hep destek oldunuz. Ama 17 yıldır da partiyi mi kapatalım, Cumhurbaşkanını mı seçtirmeyelim, yargı darbesi mi yapalım, darbe mi yapalım derken Türkiye ile sürekli olarak oynadılar. Siz de hep destek oldunuz. En son darbe girişiminde de bu millet göğsünü kurşunlara siper etti. Bu millet o yüzden ayağının altı öpülecek bir millettir” şeklinde konuştu.

“Türkiye'nin koalisyona değil, 5 yılda bir seçilecek iktidara ihtiyacı var”

Bakan Pakdemirli, bazı muhalefet partilerinin Türkiye'de yeniden koalisyon ortamı oluşturmak istediklerine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Bir de şöyle bir beklentileri var; aman oyları düşsün de, tekrar parlamenter sistemi getirelim, koalisyon ortamını getirelim. Türkiye gibi kıymetli bir coğrafyada koalisyon yürümüyor. Türkiye'de, halkın 5 yılda bir seçeceği iktidara ihtiyaç var. Bu tartışmaların artık tamamen sona ermesi anlamında oyların artarak devam etmesi gerekiyor. Diğer taraftan da AK Parti belediyeciliklerinin yurt çapında devam etmesi, iktidarla belediyelerin yan yana, ele ele ve kol kola yürümesi önemli.”

“İktidar ve yerel belediyelerin aynı olması son derece önemli”

Bakan Bekir Pakdemirli, iktidar ile yerel belediyenin aynı partiden olmasının önemine değinerek, ”Ben bakan olur olmaz İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı ziyarete geldi. Kendisi bildiğiniz gibi CHP'den. Kendisine ne projesi ile gelirse gelsin yapacağımızı ilettik, kendisine yardım edeceğimizi söyledik ama gelen proje sayısı sıfır. Bunun iki tane sebebi var. Bir tanesi halkın derdiyle dertlenmiyorlar. İkincisi de ister istemez iktidarla yerel belediye aynı partiden değilse bir çekişme oluyor, yani bir çekinme oluyor. O çekinme olduğu için de belki gelmiyorlar. O yüzden iktidar ve yerel belediyelerin aynı partiden olması son derece önemli. Ünye ve Ordu da bu şansı tekrar değerlendirecektir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Bakan Pakdemirli, AK Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler, AK Parti İl Başkanı Halit Tomakin, AK Partili milletvekilleri ve ilgililer esnaf ziyareti gerçekleştirdi.