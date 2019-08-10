Bakan Yardımcısı ‘Randıman' setinde

Çekimleri Ordu'nun Ünye ilçesinde devam eden "Randıman" adlı sinema filminin setini Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran ziyaret etti.

"Randıman" adlı sinema filminin seti bugün sürpriz bir ziyaretçiyi ağırladı. Toplam 25 gün sürecek olan sinema filminin çekimlerinin aralıksız devam ettiğini belirten filmin yönetmeni Mehmet Hoşnut, "Şu an her şey planlandığı gibi gidiyor. Sette güzel bir çalışma ortamı var. Bugün Dışişleri Bakan Yardımcımız bizleri onurlandırdı" dedi.

“Ünye'nin güzellikleri çekilen sinema filmi ile bir kez daha tescillenmiş” oldu diyen Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, "Gençlerin ortaya güzel eserler çıkartması bizleri onurlandırıyor, onlara destek olmak adına bugün buraya gelerek set ortamını görmek istedim. Hep büyük şehirlerde veya doğuna çekilen filmleri sinemalarda görüyoruz. Artık bundan sonra şehrimizde çekilen sinema filmlerini, dizileri ve klipleri görmeye başladık. Bu da bizleri gururlandırıyor" açıklamasını yaptı.