'Bal'a 4 dilli analiz

Dünya bal üretiminde Çin'in ardından ikinci sırada bulunan Türkiye'de sahte bal olayı tarihe karışıyor. Türkiye'nin en çok bal üretiminin gerçekleştirildiği Ordu'da kurulan analiz laboratuvarı ve paketleme tesisinde balda en küçük kalıntı dahi tespit edilirken analiz raporları 4 dil üzerinden hazırlanarak ihracat yapılıyor.

Ordu'da Avrupa Birliği ile Türkiye tarafından desteklenen ve 10 milyon euro harcanarak kurulan bal paketleme tesisi ve analiz laboratuvarı, arıcılık sektörüne hizmet vermeye başladı. Altınordu ilçesi Dedeli Mahallesi sınırları içerisinde yaklaşık 5 bin metrekare kapalı alanı bulunan süzme-petek bal ile temel petek-ham mum üniteleri ve laboratuvar bölümlerinden oluşan tesis antibiyotik ve diğer kalıntıları tespit edebilecek çok gelişmiş bir laboratuvar sistemine sahip bulunuyor. Ürettiği balı piyasaya sürmek isteyen arıcı, tesiste analizlerini yaptırdıktan sonra paketleyerek piyasaya sürebiliyor. Bal analizlerinde en küçük bir kalıntı tespit edilmesi halinde o bal piyasaya kesinlikle sürülmüyor.

Analiz laboratuvarı ve paketleme tesisini bünyesinde bulunan BALMER Genel Müdürü Sancar Eser, gerek ihracata hazır hale getirilen gerekse iç piyasaya sürülecek olan balların analiz sonuçlarını İngilizce, Almanca, Arapça ve İspanyolca olmak üzere 4 dil üzerinden hazırlandığını belirtti. Eser, “Analiz raporlarının 4 dil olarak hazırlanması Türkiye'de bir ilktir ve ihracat için arıcılarımızın elini kuvvetlendirecektir” dedi.

Şirketin kurulmasının ardından ilk bal ihracatının Almanya'ya yapıldığını belirten Eser, “Ordu Arıcılar Birliğinin Almanya'ya yaptığı ihracat sayesinde bal fiyatları artmış ve ayrıca bu sayede ilk defa direkt üreticiler ihracat yapma şansı yakalamıştır. Bu durum başta Ordu'daki 3 bin 500 arıcı olmak üzere ülkedeki 80 binden fazla arıcının direkt kalkınmasına süreç içinde etki edecektir. Bal satış ve ihracatından Ordu'ya yıllık 200 milyon TL ekonomik katkı sağlanmaktadır” diye konuştu.

Eser, şehrin bal potansiyelinin ortaya çıkması ve ihracatın artması için belediyelere bal festivali, arı heykelleri, arı resimli kaldırımlar ve bina giydirmeleri gibi çözüm önerileri sunabileceklerini sözlerine ekledi.