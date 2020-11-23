İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Balık tutmak için gittiği ırmağa düşerek boğuldu

Ordu’nun Mesudiye ilçesinde balık tutmak için gittiği ırmağa düşen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde balık tutmak için gittiği ırmağa düşen bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.


İlçeye bağlı köşe Mahallesi'nde yaşayan Rafet Şentürk (60) isimli şahıs, dün sabah saatlerinde Melet Irmağı'nda balık tutmak için evden ayrıldı. Şahsın eve dönmemesi üzerine ailesi jandarma ekiplerine bilgi verdi. Bölgede arama yapan jandarma ekipleri, Şentürk'e ait bazı eşyaları Irmak kenarında buldu.


Bunun üzerine bölgede arama çalışması başlatan AKUT ekipleri, şahsın cansız bedenine ulaştı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.