Balıkçı tezgahları şenlendi

1 Eylül tarihi itibariyle denizlerdeki balık av yasağı kalktı. Bu tarihten itibaren uzunlukları 5 ve 8 metre arasında değişen balıkçı tekneleri denizlerde avlanmaya başlarken, balıkçı tezgahları da buna bağlı olarak balık çeşitleri ile şenlendi.

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki balıkçılar, havaların soğuması ile birlikte tezgahların daha çok balıkla dolacağından umutlu olduklarını belirttiler.

İlk günden istavrit balığı en çok avlanan balık olurken palamut balığı ise ilk gündeki avda neredeyse hiç çıkmadı.